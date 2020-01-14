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2020 » Январь » 1412:23:45

Жертвы гриппа: вирус унес жизнь еще одного жителя Житомирской области

Сегодня, 12:23:45 489 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жертвы гриппа: вирус унес жизнь еще одного жителя Житомирской области

 В Житомирской области с начала года зафиксировали второй летальный случай из-за гриппа. По поводу еще одного летального случая специалисты лабораторного центра ждут подтверждения из больницы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заведующего отделом организации эпидемиологических исследований Житомирского областного лабораторного центра Анатолия Головченко.
 

«В течение последних трех недель в области зарегистрировано 17 лабораторно подтвержденных случаев гриппа - в мазке из зева определен вирус гриппа А (H1N1) пандемический. С начала года два человека умерли от гриппа, которые не имели прививок», - рассказал Головченко.


По его словам, в течение прошлой недели в области гриппом и ОРВИ заболело 4767 человек, что на 7,9% больше, чем в предыдущий недельный период. Рост уровня заболеваемости произошел за счет взрослого населения.

Как сообщал «ЖЖ», первой жертвой гриппа на Житомирщине стала житомирянка, которая поздно обратилась за помощью и не имела прививку.
Тэги: Житомирская область, Смерть, грипп, болезнь
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