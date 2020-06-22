От COVID-19 в Житомирской области умерли еще три человека

В Житомирской области в течении выходных жертвами коронавирусной инфекции стали еще три человека. Все они – пожилого возраста и были в группе риска. Кроме того, умершие пациенты имели серьезные сопутствующие патологии.
Об этом 22 июня во время онлайн-брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.
От COVID-19 в области скончались:
- 83-летний житель Романовского района. Он имел сопутствующие патологии и находился на лечении в Чудновской центральной больнице.
- 69-летняя жительница Житомирского района. У нее была серьезная сердечно-сосудистая патология.
- Под утро 22 июня умерла 75-летняя жительница Житомира. У пациентки были сопутствующая сердечно-сосудистая патология и 3-я степень ожирения. Лечили ее в первой городской больнице. Последние четыре суток женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
Таким образом, по состоянию на утро 22 июня в Житомирской области умерли 24 человека, которые болели коронавирусом. Всего в области с начала эпидемии заболели COVID-19 инфекцией 1270 жителей.
Как сообщал «Журнал Житомира
», с 22 июня на территории Житомира и городской ОТГ вводится усиление противоэпидемических мероприятий
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