В Украине от коронавируса умер первый человек - это 71-летняя пациентка из Радомышля на Житомирщине. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
«71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла»
, - говорится в сообщении
.
МОЗ Украины выражает соболезнования родным.
Напомним, 12 марта в городе Радомышль Житомирской области зафиксировали случай заболевания COVID-19. Коронавирус обнаружили у 71-летней женщины
. Известно, что женщина вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. Утром 13 марта у пенсионерки ухудшилось состояние
и ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.
В больнице на Житомирщине умерла 71-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирус
Играть на опережение - не, не слышали.
А вот как борятся с эпидемией в странах, где патриотизм - это не пустой лозунг и ширма для ограбления страны:
https://www.youtube.com/watch?v=sF-cV_spjDE
Начало борьбы- 2 ЯНВАРЯ, через 3 ДНЯ после того как Китай заявил об угрозе.
Если в бедолаг, которых в карантин отправили, камни кидали, то бабуле поди уже хату сожгли?