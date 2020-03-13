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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Март » 13 » 15:37:30

В больнице на Житомирщине умерла 71-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирус

Вчера, 15:44:33 3018 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В больнице на Житомирщине умерла 71-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирус

 В Украине от коронавируса умер первый человек - это 71-летняя пациентка из Радомышля на Житомирщине. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла», - говорится в сообщении.

МОЗ Украины выражает соболезнования родным.

Напомним, 12 марта в городе Радомышль Житомирской области зафиксировали случай заболевания COVID-19. Коронавирус обнаружили у 71-летней женщины. Известно, что женщина вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. Утром 13 марта у пенсионерки ухудшилось состояние и ее подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

 
Тэги: Смерть, коронавирус, Житомирская область, Радомышль
Комментариев: 9
Armen21
1 МАКС (Armen21)   • 15:52:57, Вчера [Материал]
+2

Весело...Теперь вопрос, сколько людей контактировало с больной?!
Marine
3 Руслана (Marine)   • 16:11:23, Вчера [Материал]
+4

Половина Радомышля и люди пока она добралась с Италии домой. Уже сейчас немедленно нужно вводить особый режим. Наши врачи не смогут бороться с этим вирусом.
Mykhailo
4 Михаил (Mykhailo)   • 16:41:34, Вчера [Материал]
+1

Да поздно уже, когда "заробитчане" все с Италии приехали, и по всем родственникам прошвырнулись...
Играть на опережение - не, не слышали.

А вот как борятся с эпидемией в странах, где патриотизм - это не пустой лозунг и ширма для ограбления страны:
https://www.youtube.com/watch?v=sF-cV_spjDE
Начало борьбы- 2 ЯНВАРЯ, через 3 ДНЯ после того как Китай заявил об угрозе.
Crespito
5 Hernan (Crespito)   • 17:24:32, Вчера [Материал]
+1

ну так самые патриотичные сидят по италиям, а потом едут обратно напившись жаропонижающих
Dmitry
8 Dmitry (Dmitry)   • 21:07:07, Вчера [Материал]
+1

Зная откуда приехала, имея выраженные симптомы ОРЗ - и попереться в церковь?... Как ей сейчас в Радомышле благодарны...

Если в бедолаг, которых в карантин отправили, камни кидали, то бабуле поди уже хату сожгли?
priatel
2 Андрей (priatel)   • 16:05:51, Вчера [Материал]
+2

Я бы сказал страшно,а не весело(((
Hoakina
6 Марина (Hoakina)   • 18:23:51, Вчера [Материал]
-2

хтось вірить, що смерть одна? діагностована, так. Не забувайте, що найдовший кордон з Китаєм має РФ, а там як і в нас хворих типу нема. Італії боїтеся? ну-ну.
Sams2
7 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:51:19, Вчера [Материал]
+2

А у них, согласно распоряжению, коронавирус при пересечении границы трансформируется в ОРВИ.
Crespito
9 Hernan (Crespito)   • 22:10:42, Вчера [Материал]
0

и что? наплевать, что там в рашке, давайте думать, что в Украине
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