Новые жертвы коронавируса на Житомирщине: одному из умерших было всего 18 лет

Сегодня, 29 апреля, на Житомирщине зафиксированы еще два летальные случая от коронавирусной инфекции. От этого заболевания умер житель Житомирского района и житель Попельнянского района.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в ОГА, оба мужчины были на лечении в Житомирской центральной районной больнице.
В результате осложнений, вызванных COVID-19, 29 апреля умер 85-летний житель с. Пески Житомирского района, диагноз которого был установлен 20 апреля. В этот же день умер от осложнений, которые возникли из-за инфицирования коронавирусом, 18-летний житель Попельнянского района.
В первом случае смерть наступила от пневмонии, во втором - от кровотечения на фоне тромбоза.
По состоянию на 29 апреля в Житомирской области от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 человек.