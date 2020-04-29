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Новые жертвы коронавируса на Житомирщине: одному из умерших было всего 18 лет

Сегодня, 11:51:11 1345 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новые жертвы коронавируса на Житомирщине: одному из умерших было всего 18 лет

 Сегодня, 29 апреля, на Житомирщине зафиксированы еще два летальные случая от коронавирусной инфекции. От этого заболевания умер житель Житомирского района и житель Попельнянского района.

Как сообщили «Журналу Житомира» в ОГА, оба мужчины были на лечении в Житомирской центральной районной больнице.

В результате осложнений, вызванных COVID-19, 29 апреля умер 85-летний житель с. Пески Житомирского района, диагноз которого был установлен 20 апреля. В этот же день умер от осложнений, которые возникли из-за инфицирования коронавирусом, 18-летний житель Попельнянского района.

В первом случае смерть наступила от пневмонии, во втором - от кровотечения на фоне тромбоза.

По состоянию на 29 апреля в Житомирской области от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 человек.
Тэги: коронавирус, Смерть, Житомирская область
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