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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 31 » 14:17:26

В Житомирской области выявлены случаи повторного инфицирования COVID-19

Сегодня, 14:39:14 318 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области выявлены случаи повторного инфицирования COVID-19

 В Житомирской области зафиксировали случаи повторного инфицирования коронавирусом среди врачей. Об этом во время онлайн-брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

«На сегодняшний день известно о двух случаях повторного инфицирования COVID-19 и, к сожалению, они зафиксированы среди медицинских работников», - отметил Суслик.



Он уточнил, что повторно заражались двое врачей первичной медицинской помощи из Коростышевского района.

По состоянию на 31 августа, в Житомирской области 3 304 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. 212 пациентов лечатся в стационарах, 1 172 находятся на амбулаторном лечении.
Тэги: болезнь, врачи, Житомирская область, коронавирус
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 16:01:14, Сегодня [Материал]
0

Опять нужно заплатить больным врачам по триста тысяч. Я не против, но вы раздуваете статистику искустввенно. А врачам за туберкулез не надо платить? А те кто заболел спидом или инным вирусом не надо платить? А ведь заболевших от инных вирусов напорядок больше. А статистика по короновирусу нужна. чтобы загнать толпу в стойло в нужный момент
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