В Житомирской области выявлены случаи повторного инфицирования COVID-19

В Житомирской области зафиксировали случаи повторного инфицирования коронавирусом среди врачей. Об этом во время онлайн-брифинга рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.
«На сегодняшний день известно о двух случаях повторного инфицирования COVID-19 и, к сожалению, они зафиксированы среди медицинских работников»
, - отметил Суслик.
Он уточнил, что повторно заражались двое врачей первичной медицинской помощи из Коростышевского района.
По состоянию на 31 августа
, в Житомирской области 3 304 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. 212 пациентов лечатся в стационарах, 1 172 находятся на амбулаторном лечении.