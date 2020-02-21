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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 21 » 09:58:41

Среди эвакуированных из Китая украинцев есть жители Житомирской области

Сегодня, 10:16:41 384 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Среди эвакуированных из Китая украинцев есть жители Житомирской области

 Из китайского города Ухань из-за эпидемии коронавируса в четверг эвакуировали украинцев. Спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко во время брифинга рассказал, выходцы из каких регионов Украины были эвакуированы.

Шевченко не уточнял личных данных эвакуированных, но по его словам, среди них есть жители 16 областей Украины, в том числе и Житомирской.
 

«С каких регионов ... У нас есть Мариуполь, кстати, оттуда самый младший эвакуирован - 2012 года рождения, Кривой Рог, Полтавская, Харьковская, Киевская, Николаевская, Кировоградская, город Киев, Львовская, Волынская, Днепропетровская, Винницкая, Хмельницкая, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Закарпатская и Одесская области», - рассказал Шевченко.


Напомним, самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами приземлился 20 февраля в аэропорту Харькова. Далее людей переместили в медицинский центр Национальной гвардии «Новые Санжары» в Полтавской области, где они проведут 14-дневную обсервацию.

Перед приездом эвакуированных украинцев в Новых Санжарах устроили акцию протеста: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими. В соцсетях украинцы осудили действия местных жителей.

Тэги: эвакуация, Житомирская область, коронавирус
Комментариев: 2
Mykhailo
1 Михаил (Mykhailo)   • 11:06:09, Сегодня
-1

Представляю, если бы такое дремучее средневековье устроили в России, как выли бы "цензор" и "ваташоу".
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 11:15:11, Сегодня
0

всё ещё впереди
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