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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 27 » 08:26:05

Коронавирус обнаружили сразу в двух городах Житомирской области

Сегодня, 08:27:05 103 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус обнаружили сразу в двух городах Житомирской области

 В Житомирской области 26 марта подтвердили два новых случая заболевания COVID-19. Новые случаи заболевания обнаружили у жителей Бердичева и Малина.

Об этом сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко в Facebook.

В Бердичеве заболевание установили у мужчины 1972 года рождения. Перед госпитализацией больному был осуществлен быстрый тест, который не выявил коронавирус. Пациент был госпитализирован 23 марта в инфекционное отделение Бердичевской городской больницы, до этого находился на самоизоляции.

В Малине коронавирус нашли у мужчины 1964 года. Поступил в Малинскую городскую больницу 25 марта, до этого наблюдался у частного семейного врача. На момент обращения к врачу проявлений болезни не отображалось. Из-за ухудшения своего состояния доставлен в инфекционное отделение.

Таким образом в Житомирской области количество инфицированных коронавирусом возросло до четырех.

Тэги: Житомирская область, Эпидемия, коронавирус
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