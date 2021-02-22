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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 22 » 10:19:23

Коронавирус атакует Житомирщину: за неделю на 1000 активных больных стало больше

Вчера, 10:39:23 940 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус атакует Житомирщину: за неделю на 1000 активных больных стало больше

 В Житомирской области в течение недели количество активных больных коронавирусом увеличилось на тысячу человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Житомирским областным центром общественного здоровья.

Так, 15 февраля количество активных больных составляло 3241, тогда как по состоянию на сегодня, 22 февраля, зафиксировано 4242 больных. Больше всего больных в Житомире - 1100 человек.
 

Статистика на 15 февраля



За последние сутки подтверждено 286 новых случаев: 92 в Новоград-Волынском районе, по 64 в Житомире и Бердичевском районе.

К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом за сутки умерли 10 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 811 жителей Житомирской области.

По информации центра общественного здоровья, в больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 26,25% коек.

Напомним, с 24 февраля в Житомирской области из-за вспышки коронавируса могут усилить карантин.
 

Статистика на 22 февраля

Тэги: коронавирус, статистика, Эпидемия, Житомирская область
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Комментариев: 5
melan
1 melan (melan)   • 11:32:47, Вчера [Материал]

вакцинация????
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 13:36:31, Вчера [Материал]

седьмой день идёт
масштабная....
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:58:14, Вчера [Материал]

Опять короновирус? А не моглибы придумать что-то новое.? \Полтора года коту под хвост. Это перебор.
AlexIvanov
4 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:59:14, Вчера [Материал]

Какая бл.ть пишет эту статистику? Суслык уже дописался, кто вместо него?
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 18:04:29, Вчера [Материал]

да давно уже насрать всем на эти ваши таблички, пугалка эта ни на кого кроме бабушек уже не работает
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