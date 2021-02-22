Коронавирус атакует Житомирщину: за неделю на 1000 активных больных стало больше

В Житомирской области в течение недели количество активных больных коронавирусом увеличилось на тысячу человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Житомирским областным центром общественного здоровья
.
Так, 15 февраля количество активных больных составляло 3241
, тогда как по состоянию на сегодня, 22 февраля, зафиксировано 4242 больных
. Больше всего больных в Житомире - 1100 человек.
Статистика на 15 февраля
За последние сутки подтверждено 286 новых случаев: 92 в Новоград-Волынском районе, по 64 в Житомире и Бердичевском районе.
К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом за сутки умерли 10 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 811 жителей Житомирской области.
По информации центра общественного здоровья, в больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 26,25% коек.
Напомним, с 24 февраля в Житомирской области из-за вспышки коронавируса могут усилить карантин
.
Статистика на 22 февраля