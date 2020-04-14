В Житомирской области коронавирусную болезнь обнаружили у 112 человек. Сейчас COVID-19 лабораторно подтвержден в таких районах Житомирщины: Радомышльском, Бердичевском, Малинском, Коростенском, Житомирском, Черняховском, Коростышевском, Овручском, Пулинском и Новоград-Волынском.
Как информирует Житомирский областной лабораторный центр, за минувшие сутки (13 апреля) в области зарегистрировали 18 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
На Житомирщине 112 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции:
Возрастная структура больных с диагнозом COVID-19 в области:
- 2 случая в Радомышле;
- 19 случаев в Житомире;
- 24 случая в Бердичеве;
- 1 случай в Бердичевском районе;
- 21 случай в Малине;
- 30 случаев в Коростене;
- 2 случая в Житомирском районе;
- 2 случая в Черняховском районе;
- 1 случай в Новоград-Волынском;
- 2 случая в Овруче;
- 2 случая в Коростышеве;
- 5 случаев в Коростышевском районе;
- 1 случай в Пулинах.
- 0-17 лет - 9 человек;
- 18-29 лет - 13 человек;
- 30-49 лет - 42 человека;
- 50-59 лет - 26 человек;
- 60 лет и более - 22 человека.
Коронавирус в Украине
В течение 13 апреля получено 270 сообщений о новых подтвержденных случаях. Всего в Украине подтверждено 3372 случая COVID-19.
На амбулаторном лечении 1907 пациентов. Всего госпитализированы 1248 человек, из них 52 ребенка.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 51 мужчина и 47 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 119 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не обнаружило вирус в организме.
Количество больных COVID-19 в Житомирской области перевалило за сотню: статистика на 14 апреля