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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 14 » 10:37:28

Количество больных COVID-19 в Житомирской области перевалило за сотню: статистика на 14 апреля

Сегодня, 10:53:28 1605 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Количество больных COVID-19 в Житомирской области перевалило за сотню: статистика на 14 апреля

 В Житомирской области коронавирусную болезнь обнаружили у 112 человек. Сейчас COVID-19 лабораторно подтвержден в таких районах Житомирщины: Радомышльском, Бердичевском, Малинском, Коростенском, Житомирском, Черняховском, Коростышевском, Овручском, Пулинском и Новоград-Волынском.

Как информирует Житомирский областной лабораторный центр, за минувшие сутки (13 апреля) в области зарегистрировали 18 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

На Житомирщине 112 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции:
 
  • 2 случая в Радомышле;
  • 19 случаев в Житомире;
  • 24 случая в Бердичеве;
  • 1 случай в Бердичевском районе;
  • 21 случай в Малине;
  • 30 случаев в Коростене;
  • 2 случая в Житомирском районе;
  • 2 случая в Черняховском районе;
  • 1 случай в Новоград-Волынском;
  • 2 случая в Овруче;
  • 2 случая в Коростышеве;
  • 5 случаев в Коростышевском районе;
  • 1 случай в Пулинах.



Возрастная структура больных с диагнозом COVID-19 в области:
 
  • 0-17 лет - 9 человек;
  • 18-29 лет - 13 человек;
  • 30-49 лет - 42 человека;
  • 50-59 лет - 26 человек;
  • 60 лет и более - 22 человека.


Коронавирус в Украине


В течение 13 апреля получено 270 сообщений о новых подтвержденных случаях. Всего в Украине подтверждено 3372 случая COVID-19.

На амбулаторном лечении 1907 пациентов. Всего госпитализированы 1248 человек, из них 52 ребенка.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек, из них 51 мужчина и 47 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 119 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не обнаружило вирус в организме.

Тэги: коронавирус, Житомирская область, сводка, статистика
Комментариев: 1
Atillanta
1 Иванна (Atillanta)   • 11:31:25, Сегодня [Материал]
+2

А сколько больных гриппами типов A и B, парагриппами, аденовирусами, РС-вирусами, риновирусами, бокавирусами, коронавирусами (например видов OC43, E229, NL63, HKUI), герпесвирусами, ротавирусами, метапневмовирусами и т.д.? А туберкулёз? Только в январе от гриппа и пневмонии умер 621 человек, от туберкулёза - 309.
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