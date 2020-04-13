Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 13.04.2020    11:09:36
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 13 » 10:40:54

Коронавирус в Житомирской области: количество зафиксированных случаев на 13 апреля

Сегодня, 10:55:58 127 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Коронавирус в Житомирской области: количество зафиксированных случаев на 13 апреля

 За сутки в Украине зафиксировано 325 новых случаев COVID-19. Так, по данным ЦОЗ, в Украине 3 тыс. 102 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели.

В Житомире официально зарегистрировано 11 случаев COVID-19. В инфекционном отделении Больницы №1 сейчас с коронавирусом госпитализированы 9 пациентов. Один в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, у остальных - состояние средней тяжести. Еще 1 человек с подтвержденным COVID-19 лечится амбулаторно, 1 - выписан.

Всего в Житомирской области по состоянию на 13 апреля подтверждено 94 случая COVID-19.
 
  • 2 случая в Радомышле;
  • 11 случаев в Житомире;
  • 23 случая в Бердичеве;
  • 1 случай в Бердичевском районе;
  • 21 случай в Малине;
  • 22 случая в Коростене;
  • 1 случай в Житомирском районе;
  • 2 случая в Черняховском районе;
  • 1 случай в Новоград-Волынском;
  • 2 случая в Овруче;
  • 2 случая в Коростышеве;
  • 5 случаев в Коростышевском районе;
  • 1 случай в Пулинах.



 

Коронавирус в Украине:

 
  • Винницкая обл. - 194 случая (8 выздоровели);
  • Волынская обл. - 78 случаев (2 выздоровели);
  • Днепропетровская обл. - 60 случаев (5 выздоровели);
  • Донецкая обл. - 11 случаев (1 выздоровел);
  • Житомирская обл. - 94 случая;
  • Закарпатская обл. - 92 случая (3 выздоровели);
  • Запорожская обл. - 85 случаев (10 выздоровели);
  • Ивано-Франковская область - 300 случаев (12 выздоровели);
  • г. Киев - 495 случаев;
  • Киевская обл. - 216 случаев (9 выздоровели);
  • Кировоградская обл. - 142 случая;
  • Львовская обл. - 124 случая (6 выздоровели);
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Николаевская обл. - 5 случаев;
  • Одесская обл. - 69 случаев;
  • Полтавская обл. - 25 случаев;
  • Ровенская обл. - 125 случаев (7 выздоровели);
  • Сумская обл. - 74 случая (2 выздоровели);
  • Тернопольская обл. - 273 случая (7 выздоровели);
  • Харьковская обл. - 11 случаев;
  • Херсонская обл. - 31 случай;
  • Хмельницкая обл. - 22 случая (3 выздоровели);
  • Черкасская обл. - 102 случая (1 выздоровел);
  • Черновицкая обл. - 462 случая (21 выздоровел);
  • Черниговская обл. - 9 случаев.


На амбулаторном лечении 1 тыс. 731 пациент. Всего госпитализированы 1 тыс. 179 человек, из них 49 детей. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 93 человека, из них 47 мужчин и 46 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

Всего 97 человек уже выздоровели, из них 2 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Тэги: статистика, Житомирская область, коронавирус, сводка
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus