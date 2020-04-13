Коронавирус в Житомирской области: количество зафиксированных случаев на 13 апреля

За сутки в Украине зафиксировано 325 новых случаев COVID-19. Так, по данным ЦОЗ, в Украине 3 тыс. 102 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели.
В Житомире официально зарегистрировано 11 случаев COVID-19
. В инфекционном отделении Больницы №1 сейчас с коронавирусом госпитализированы 9 пациентов. Один в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ, у остальных - состояние средней тяжести. Еще 1 человек с подтвержденным COVID-19 лечится амбулаторно, 1 - выписан.
Всего в Житомирской области по состоянию на 13 апреля подтверждено 94 случая COVID-19.
- 2 случая в Радомышле;
- 11 случаев в Житомире;
- 23 случая в Бердичеве;
- 1 случай в Бердичевском районе;
- 21 случай в Малине;
- 22 случая в Коростене;
- 1 случай в Житомирском районе;
- 2 случая в Черняховском районе;
- 1 случай в Новоград-Волынском;
- 2 случая в Овруче;
- 2 случая в Коростышеве;
- 5 случаев в Коростышевском районе;
- 1 случай в Пулинах.
Коронавирус в Украине:
- Винницкая обл. - 194 случая (8 выздоровели);
- Волынская обл. - 78 случаев (2 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 60 случаев (5 выздоровели);
- Донецкая обл. - 11 случаев (1 выздоровел);
- Житомирская обл. - 94 случая;
- Закарпатская обл. - 92 случая (3 выздоровели);
- Запорожская обл. - 85 случаев (10 выздоровели);
- Ивано-Франковская область - 300 случаев (12 выздоровели);
- г. Киев - 495 случаев;
- Киевская обл. - 216 случаев (9 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 142 случая;
- Львовская обл. - 124 случая (6 выздоровели);
- Луганская обл. - 3 случая;
- Николаевская обл. - 5 случаев;
- Одесская обл. - 69 случаев;
- Полтавская обл. - 25 случаев;
- Ровенская обл. - 125 случаев (7 выздоровели);
- Сумская обл. - 74 случая (2 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 273 случая (7 выздоровели);
- Харьковская обл. - 11 случаев;
- Херсонская обл. - 31 случай;
- Хмельницкая обл. - 22 случая (3 выздоровели);
- Черкасская обл. - 102 случая (1 выздоровел);
- Черновицкая обл. - 462 случая (21 выздоровел);
- Черниговская обл. - 9 случаев.
На амбулаторном лечении 1 тыс. 731 пациент. Всего госпитализированы 1 тыс. 179 человек, из них 49 детей. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 93 человека, из них 47 мужчин и 46 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
Всего 97 человек уже выздоровели, из них 2 детей, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Коронавирус в Житомирской области: количество зафиксированных случаев на 13 апреля