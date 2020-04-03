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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 3 » 10:25:50

Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 3 апреля

Сегодня, 10:42:50 1258 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 3 апреля

 В Житомире и области за минувшие сутки новые лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 не зарегистрированы. Об этом сообщает областной лабораторный центр.

По состоянию на 3 апреля лабораторный центр получил 76 проб биоматериалов от больных, в 6-ти случаях - результат положительный (выделен СOVID-19), в 61 пробах - результат отрицательный (СOVID-19 не выделен), 9 проб - в работе.

6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19:
 
  • 2 случая в г. Радомышль (1 летальный 13.03.2020, 1 - зарегистрирован 27.03.2020);
  • 1 случай в г. Житомире (зарегистрирован 19.03.2020);
  • 2 случая в Бердичевском районе (зарегистрированы 26.03.2020, 01.04.2020);
  • 1 случай Малинском районе (зарегистрирован 26.03.2020).



По ситуации в Украине. За минувшие сутки Минздрав подтвердил 138 новых случаев. По состоянию на 10:00 в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 (+3) летальных, 19 (+6) пациентов выздоровели.
 

Коронавирус обнаружен:

 
  • Винницкая область - 61 случай;
  • Волынская область - 10 случаев;
  • Днепропетровская область - 12 случаев;
  • Донецкая область - 8 случаев;
  • Житомирская область - 6 случаев;
  • Закарпатская область - 24 случая;
  • Запорожская область - 22 случая;
  • Ивано-Франковская область - 81 случай;
  • Кировоградская область - 15 случаев;
  • г. Киев - 180 случаев;
  • Киевская область - 70 случаев;
  • Львовская область - 13 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 20 случаев;
  • Полтавская область - 5 случаев;
  • Ровенская область - 25 случаев;
  • Сумская область - 30 случаев;
  • Тернопольская область - 114 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 4 случая;
  • Хмельницкая область - 7 случаев;
  • Черновицкая область - 171 случай;
  • Черкасская область - 55 случаев;
  • Черниговская область - 5 случаев.


Житомир закроет кладбища в поминальные дни


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Пасху празднуем дома: в Житомире церковные службы будут только онлайн


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Тэги: коронавирус, статистика, Житомир, сводка
Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 11:17:34, Сегодня [Материал]
+1

......г. Киев - 180 случаев.....

Киев пора закрывать на въезд и выезд со строжайшем карантином. Непонятно что ждут??
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 13:05:48, Сегодня [Материал]
0

"Элита" не готова себя хоть в чём-то ограничивать: ни в куршавелях, ни в финансовом плане. Пускай пересичные страдают, они привычные.
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