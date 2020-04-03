Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 3 апреля

В Житомире и области за минувшие сутки новые лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 не зарегистрированы. Об этом сообщает областной лабораторный центр.
По состоянию на 3 апреля лабораторный центр получил 76 проб биоматериалов от больных, в 6-ти случаях - результат положительный (выделен СOVID-19), в 61 пробах - результат отрицательный (СOVID-19 не выделен), 9 проб - в работе.
6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19:
- 2 случая в г. Радомышль (1 летальный 13.03.2020, 1 - зарегистрирован 27.03.2020);
- 1 случай в г. Житомире (зарегистрирован 19.03.2020);
- 2 случая в Бердичевском районе (зарегистрированы 26.03.2020, 01.04.2020);
- 1 случай Малинском районе (зарегистрирован 26.03.2020).
По ситуации в Украине. За минувшие сутки Минздрав подтвердил 138 новых случаев
. По состоянию на 10:00 в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-1
9, из них 23 (+3) летальных, 19 (+6) пациентов выздоровели.
Коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 61 случай;
- Волынская область - 10 случаев;
- Днепропетровская область - 12 случаев;
- Донецкая область - 8 случаев;
- Житомирская область - 6 случаев;
- Закарпатская область - 24 случая;
- Запорожская область - 22 случая;
- Ивано-Франковская область - 81 случай;
- Кировоградская область - 15 случаев;
- г. Киев - 180 случаев;
- Киевская область - 70 случаев;
- Львовская область - 13 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 20 случаев;
- Полтавская область - 5 случаев;
- Ровенская область - 25 случаев;
- Сумская область - 30 случаев;
- Тернопольская область - 114 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 4 случая;
- Хмельницкая область - 7 случаев;
- Черновицкая область - 171 случай;
- Черкасская область - 55 случаев;
- Черниговская область - 5 случаев.
В поминальные дни на территории Житомира и городской ОТГ закроют для посещения кладбища. Соответствующее решение принял исполком городского совета 2 апреля.
В этом году житомиряне будут праздновать Пасху дома, а церковные службы будут доступны только онлайн. Проведение мероприятий ограничили из-за эпидемии COVID-19.
Киев пора закрывать на въезд и выезд со строжайшем карантином. Непонятно что ждут??