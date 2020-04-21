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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 21 » 09:40:25

В Житомире за сутки существенно выросло количество инфицированных коронавирусом

Сегодня, 09:42:30 2626 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире за сутки существенно выросло количество инфицированных коронавирусом

 За прошедшие сутки в Житомирской области подтвердили еще 44 новых случая заболевания коронавирусом. По состоянию на утро 21 апреля в регионе уже 270 зарегистрированных диагнозов COVID-19.

Больше всего заболевших коронавирусом в Житомире. За минувшие сутки тесты показали положительный результат у 18 человек, таким образом в городе уже 77 больных.

Новые случаи в Житомире: женщина, 35 лет; женщина, 44 года; женщина, 57 лет; женщина, 55 лет; женщина, 87 лет; мужчина, 34 года; женщина, 50 лет; мужчина, 30 лет; женщина, 59 лет; мужчина, 85 лет: мальчик, 2 года 11 месяцев; женщина, 46 лет: женщина, 37 лет: мужчина, 53 года; мужчина, 42 года; мужчина, 22 года; женщина, 30 лет; женщина, 30 лет.

Ситуация по области на утро 21 апреля:
 
  • 77 случаев в Житомире (1 - выздоровел 14.04.2020);
  • 64 случая в Коростене;
  • 46 случаев в Бердичеве;
  • 26 случаев в Малине;
  • 7 случаев в Черняховском районе;
  • 6 случаев и Житомирском районе;
  • 6 случаев в Новоград-Волынском;
  • 5 случаев в Коростышевском районе;
  • 4 случая в Олевске;
  • 4 случая в Житомирской области;
  • 3 случая в Радомышле;
  • 3 случая Бердичевском районе;
  • 3 случая в Коростышеве;
  • 3 случая в Хорошевском районе;
  • 2 случая в Овруче;
  • 2 случая в Пулинах;
  • 2 случая в Чудновском районе;
  • 1 случай в Малинском районе;
  • 1 случай в Коростенском районе;
  • 1 случай в Олевском районе;
  • 1 случай в Лугинском районе;
  • 1 случай в Олевском районе;
  • 1 случай в Новоград-Волынском районе;
  • 1 случай в Любарском районе.

Также «Журналу Житомира» стало известно, что от коронавирусной инфекциям умер 83-летний житель Черняховского района. Это второй летальный случай в районе и шестой случай в целом по области.
 

Ситуация в Украине


В течение 20 апреля получено 415 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 21 апреля подтверждено 6125 случаев COVID-19.

Всего госпитализированы 2036 человек, из них 97 детей. На амбулаторном лечении 4089 пациентов.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 161 человек, из них 84 мужчины и 77 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 367 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

Тэги: Житомир, сводка, коронавирус, статистика
Комментариев: 9
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 09:56:41, Сегодня [Материал]
-5

Спасибо Музонутой массе за президента-********.

И будет расти, т.к. у президентишки и его ставленников на местах не хватило смелости запретить богослужения.
starix
2 max starkov (starix)   • 10:03:25, Сегодня [Материал]
+1

тебе не надоело? ливай уже отсюда.
Provocateur
9 Agent Provocateur (Provocateur)   • 15:36:35, Сегодня [Материал]
-1

Ближче до літа настане ремісія, і його попустить. :) Треба просто перечекати міжсезоння.
Muz
7 Игорь (Muz)   • 13:45:37, Сегодня [Материал]
-1

Каждый год ты благодаришь кого-нить за президента) Ты, прям, воплощение благодарности)
Это так мииило)
Antisvinomir1
8 Johnny (Antisvinomir1)   • 13:52:47, Сегодня [Материал]
-2

Как там Ермак, на Мерседесе катается?
Донбасс освободил твой зеленый ублюдок?

Я же не виноват что стадо голосует за дебилов
Живу_на_Восточной
3 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 10:58:08, Сегодня [Материал]
0

Количество взрослых больных уже перевалило за мощность того инфекционного отделения
melan
4 melan (melan)   • 12:15:05, Сегодня [Материал]
0

областная как резервная.
garold
5 Кonstantin (garold)   • 13:16:43, Сегодня [Материал]
+1

Нет,детская городская....
Живу_на_Восточной
6 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 13:18:56, Сегодня [Материал]
+1

как под заказ два часа назад вышел репортаж на ск1 — там говорят про перепрофиль других отделений. Всего будет 120 коек. А уж потом 2 горбольница и областная
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