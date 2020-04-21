В Житомире за сутки существенно выросло количество инфицированных коронавирусом

За прошедшие сутки в Житомирской области подтвердили еще 44 новых случая заболевания коронавирусом. По состоянию на утро 21 апреля в регионе уже 270 зарегистрированных диагнозов COVID-19.
Больше всего заболевших коронавирусом в Житомире. За минувшие сутки тесты показали положительный результат у 18 человек, таким образом в городе уже 77 больных
.
Новые случаи в Житомире: женщина, 35 лет; женщина, 44 года; женщина, 57 лет; женщина, 55 лет; женщина, 87 лет; мужчина, 34 года; женщина, 50 лет; мужчина, 30 лет; женщина, 59 лет; мужчина, 85 лет: мальчик, 2 года 11 месяцев; женщина, 46 лет: женщина, 37 лет: мужчина, 53 года; мужчина, 42 года; мужчина, 22 года; женщина, 30 лет; женщина, 30 лет.
Ситуация по области на утро 21 апреля:
- 77 случаев в Житомире (1 - выздоровел 14.04.2020);
- 64 случая в Коростене;
- 46 случаев в Бердичеве;
- 26 случаев в Малине;
- 7 случаев в Черняховском районе;
- 6 случаев и Житомирском районе;
- 6 случаев в Новоград-Волынском;
- 5 случаев в Коростышевском районе;
- 4 случая в Олевске;
- 4 случая в Житомирской области;
- 3 случая в Радомышле;
- 3 случая Бердичевском районе;
- 3 случая в Коростышеве;
- 3 случая в Хорошевском районе;
- 2 случая в Овруче;
- 2 случая в Пулинах;
- 2 случая в Чудновском районе;
- 1 случай в Малинском районе;
- 1 случай в Коростенском районе;
- 1 случай в Олевском районе;
- 1 случай в Лугинском районе;
- 1 случай в Олевском районе;
- 1 случай в Новоград-Волынском районе;
- 1 случай в Любарском районе.
Также «Журналу Житомира
» стало известно, что от коронавирусной инфекциям умер 83-летний житель Черняховского района. Это второй летальный случай в районе и шестой случай в целом по области.
Ситуация в Украине
В течение 20 апреля получено 415 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 21 апреля подтверждено 6125 случаев COVID-19
.
Всего госпитализированы 2036 человек, из них 97 детей. На амбулаторном лечении 4089 пациентов.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 161 человек
, из них 84 мужчины и 77 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 367 человек уже выздоровели
- повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.
И будет расти, т.к. у президентишки и его ставленников на местах не хватило смелости запретить богослужения.
Это так мииило)
Донбасс освободил твой зеленый ублюдок?
Я же не виноват что стадо голосует за дебилов