Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Житомирская область. За сутки в Житомирской области удвоилось количество больных коронавирусом: статистика на 8 апреля - 8 Апреля 2020