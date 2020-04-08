В Житомирской области за сутки подтвердили еще 13 новых случаев заболевания коронавирусом. Коронавирусная инфекция в Житомирской области уже обнаружена в Бердичевском, Малинском, Коростенском, Радомышльском, Черняховском, Житомирском районах и в городе Житомире.
По состоянию на 10:00 8 апреля на Житомирщине лабораторно подтверждены 27 случаев COVID-19
(7 апреля было 14 случаев). Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Малинском (8) и Бердичевском (7) районах.
Новые случаи заболевания выявлены в:
"В очагах инфекции осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий, в которые вовлечены в том числе специалисты областного лабораторного центра"
- Житомире - 2 (женщина 67 лет и мужчина 65 лет);
- Черняховском районе - 1 (женщина 83 лет);
- Малинском районе - 4 (мужчина 52 года, женщина 45 лет, мужчина 56 лет, женщина 57 лет);
- Бердичевском районе - 3 (женщина 76 лет, женщина 79 лет, женщина 45 лет);
- Коростенском районе - 2 (женщина 47 лет, женщина 40 лет);
- Житомирском районе - 1 (женщина 78 лет).
, - информирует Житомирская ОГА.
Ситуация в Украине
За минувшие сутки Минздрав подтвердил 206 новых случаев
. По состоянию на 9:30 в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
, из них 35 пациентов выздоровели.
Всего зафиксировано 52 летальных случаев от COVID-19
в Украине, из них 29 женщин и 23 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 84,6%.
За сутки в Житомирской области удвоилось количество больных коронавирусом: статистика на 8 апреля