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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 8 » 11:45:04

За сутки в Житомирской области удвоилось количество больных коронавирусом: статистика на 8 апреля

Сегодня, 12:04:04 1893 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За сутки в Житомирской области удвоилось количество больных коронавирусом: статистика на 8 апреля

 В Житомирской области за сутки подтвердили еще 13 новых случаев заболевания коронавирусом. Коронавирусная инфекция в Житомирской области уже обнаружена в Бердичевском, Малинском, Коростенском, Радомышльском, Черняховском, Житомирском районах и в городе Житомире.

По состоянию на 10:00 8 апреля на Житомирщине лабораторно подтверждены 27 случаев COVID-19 (7 апреля было 14 случаев). Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Малинском (8) и Бердичевском (7) районах.

Новые случаи заболевания выявлены в:
 
  • Житомире - 2 (женщина 67 лет и мужчина 65 лет);
  • Черняховском районе - 1 (женщина 83 лет);
  • Малинском районе - 4 (мужчина 52 года, женщина 45 лет, мужчина 56 лет, женщина 57 лет);
  • Бердичевском районе - 3 (женщина 76 лет, женщина 79 лет, женщина 45 лет);
  • Коростенском районе - 2 (женщина 47 лет, женщина 40 лет);
  • Житомирском районе - 1 (женщина 78 лет).

"В очагах инфекции осуществляется комплекс противоэпидемических мероприятий, в которые вовлечены в том числе специалисты областного лабораторного центра", - информирует Житомирская ОГА.
 

Ситуация в Украине


За минувшие сутки Минздрав подтвердил 206 новых случаев. По состоянию на 9:30 в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 35 пациентов выздоровели.

Всего зафиксировано 52 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из них 29 женщин и 23 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 84,6%.

Тэги: статистика, Житомирская область, сводка, коронавирус
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