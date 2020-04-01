Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 1 апреля

В Житомире и области за минувшие сутки новые лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 не зарегистрированы. По информации Житомирского лабораторного центра, 31 марта было проверено 6 подозрений на коронавирус.
«За прошедшие сутки новые лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 не зарегистрированы. Всего за сутки поступило 6 срочных сообщений о подозрении на коронавирус по 1 сообщению из Житомирского и Барановского районов, по 2 сообщения из г. Бердичев и г. Житомир»
, - сообщает лабораторный центр.
По состоянию на 10:00 1 апреля 2020 года в области остается зарегистрированными 5 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19:
- 2 случая в г. Радомышль (1 летальный 13.03.2020, 1 - зарегистрирован 27.03.2020);
- 1 случай в г. Житомире (зарегистрирован 19.03.2020);
- 1 случай в Бердичевском районе (зарегистрирован 26.03.2020);
- 1 случай Малинском районе (зарегистрирован 26.03.2020)..
По ситуации в Украине. За минувшие сутки Минздрав подтвердил 120 новых случаев
. По состоянию на 10:00 в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.
Коронавирус подтвержден:
- Винницкая обл. - 49 случаев;
- Волынская обл. - 7 случаев;
- Днепропетровская обл. - 9 случаев;
- Донецкая обл. - 6 случаев;
- Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
- Закарпатская обл. - 1 случай;
- Запорожская обл. - 13 случаев;
- Ивано-Франковская область - 64 (3 летальных) случая;
- г. Киев - 134 случая;
- Киевская обл. - 57 случаев (3 летальных);
- Кировоградская обл. - 6 случаев;
- Львовская обл. - 6 случаев;
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 12 случаев;
- Полтавская обл. - 2 случая;
- Ровенская обл. - 15 случаев (3 летальных);
- Сумская обл. - 19 случаев (2 летальных);
- Тернопольская обл. - 98 случаев (1 летальный);
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 1 случай;
- Хмельницкая обл. - 3 случая;
- Черкасская обл. - 52 случая;
- Черновицкая обл. - 102 (4 летальных) случая;
- Черниговская обл. - 2 случая.
Житомирская область получила из Китая вторую партию средств индивидуальной защиты: 4320 респираторных масок; 3560 усиленных медицинских масок; 800 медицинских масок; 1160 костюмов биозащиты.
Первого инфицированного коронавирусом жителя Житомира выписали из больницы, однако лабораторное исследование все еще показало наличие вируса в организме. Мужчина будет находиться на самоизоляции под контролем правоохранительных органов и медиков.