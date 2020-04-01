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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 1 » 10:17:49

Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 1 апреля

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Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 1 апреля

 В Житомире и области за минувшие сутки новые лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 не зарегистрированы. По информации Житомирского лабораторного центра, 31 марта было проверено 6 подозрений на коронавирус.

«За прошедшие сутки новые лабораторно подтвержденные случаи COVID-19 не зарегистрированы. Всего за сутки поступило 6 срочных сообщений о подозрении на коронавирус по 1 сообщению из Житомирского и Барановского районов, по 2 сообщения из г. Бердичев и г. Житомир», - сообщает лабораторный центр.



По состоянию на 10:00 1 апреля 2020 года в области остается зарегистрированными 5 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19:
 
  • 2 случая в г. Радомышль (1 летальный 13.03.2020, 1 - зарегистрирован 27.03.2020);
  • 1 случай в г. Житомире (зарегистрирован 19.03.2020);
  • 1 случай в Бердичевском районе (зарегистрирован 26.03.2020);
  • 1 случай Малинском районе (зарегистрирован 26.03.2020)..

По ситуации в Украине. За минувшие сутки Минздрав подтвердил 120 новых случаев. По состоянию на 10:00 в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели.
 

Коронавирус подтвержден:

 
  • Винницкая обл. - 49 случаев;
  • Волынская обл. - 7 случаев;
  • Днепропетровская обл. - 9 случаев;
  • Донецкая обл. - 6 случаев;
  • Житомирская обл. - 5 (1 летальный) случаев;
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 13 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 64 (3 летальных) случая;
  • г. Киев - 134 случая;
  • Киевская обл. - 57 случаев (3 летальных);
  • Кировоградская обл. - 6 случаев;
  • Львовская обл. - 6 случаев;
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Одесская обл. - 12 случаев;
  • Полтавская обл. - 2 случая;
  • Ровенская обл. - 15 случаев (3 летальных);
  • Сумская обл. - 19 случаев (2 летальных);
  • Тернопольская обл. - 98 случаев (1 летальный);
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 1 случай;
  • Хмельницкая обл. - 3 случая;
  • Черкасская обл. - 52 случая;
  • Черновицкая обл. - 102 (4 летальных) случая;
  • Черниговская обл. - 2 случая.


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Тэги: статистика, коронавирус, Житомир, сводка
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