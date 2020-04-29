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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 29 » 09:42:12

COVID-19 в Житомирской области: количество инфицированных и выздоровевших на 29 апреля

Сегодня, 09:53:12 304 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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COVID-19 в Житомирской области: количество инфицированных и выздоровевших на 29 апреля

 В Житомирской области за сутки подтвердили три новых случая коронавируса. По состоянию на утро 29 апреля общее количество заражений в области составляет 357 человек.

За сутки коронавирус подтвердили в Житомире у 54-летней женщины и 57-летней женщины, а также в Бердичеве у 46-летней женщины.
 

Интерактивная карта распространения коронавируса


Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 123 человека, в Коростене - 66, и в Бердичеве - 63.

Общее количество выздоровевших в Житомирской области - 18.
 

Коронавирус в Украине


В течение 28 апреля получено 456 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 29 апреля подтверждено 9866 случаев COVID-19.

Всего госпитализированы 9093 человека. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 129 человек.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек, из них 138 мужчин и 112 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 1103 пациента уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

Тэги: статистика, коронавирус, Житомир, сводка
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