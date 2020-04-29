В Житомирской области за сутки подтвердили три новых случая коронавируса. По состоянию на утро 29 апреля общее количество заражений в области составляет 357 человек.
За сутки коронавирус подтвердили в Житомире у 54-летней женщины и 57-летней женщины, а также в Бердичеве у 46-летней женщины.
Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 123 человека
, в Коростене - 66, и в Бердичеве - 63.
Общее количество выздоровевших в Житомирской области - 18.
Коронавирус в Украине
В течение 28 апреля получено 456 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 29 апреля подтверждено 9866 случаев COVID-19
.
Всего госпитализированы 9093 человека. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 129 человек.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 250 человек
, из них 138 мужчин и 112 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 1103 пациента уже выздоровели
- повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.
COVID-19 в Житомирской области: количество инфицированных и выздоровевших на 29 апреля