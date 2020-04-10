Коронавирус в Житомирской области: за сутки зафиксирован 21 новый случай

"Больница №2 больше не принимает пациентов с ОРВИ и подозрением на пневмонию. В настоящее время там долечивают 6 житомирян, динамика положительная. Сейчас все пациенты с подозрением на ОРВИ и пневмонию направляются в Больницу №1. В детской больнице сейчас находятся 5 пациентов с бактериальной пневмонией с положительной динамикой и один трехлетний ребенок с кишечной инфекцией. Она имела контакт с родственником из Польши, поэтому проводят дообследование, образцы отправили в лабораторию, ждем результатов", - сообщил городской голова Сергей Сухомлин.