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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 10 » 11:28:34

Коронавирус в Житомирской области: за сутки зафиксирован 21 новый случай

Сегодня, 11:39:34 1935 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус в Житомирской области: за сутки зафиксирован 21 новый случай

 В Житомирской области по состоянию на утро 10 апреля лабораторно подтверждено уже 52 случая коронавирусной инфекции. Всего за минувшие сутки обнаружили 21 случай COVID-19.

Новые случаи заболевания за минувшие сутки обнаружили у жителей Коростеня, Житомира, Малина, Бердичева и Черняховского района.

По информации Житомирской ОГА, наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Бердичевском (15), Коростенском (14) и Малинском (12) районах.
 

Коронавирус обнаружен:

 
  • 2 случая в г. Радомышль (1 - летальный 03.03.2020, 1 - 27.03.2020);
  • 6 случаев в г. Житомире (1 - 19.03.2020, 1 - 03.04.2020, 2 - 07.04.2020, 1 - 08.04.2020, 1 - 09.04.2020);
  • 15 случаев в Бердичевском районе (1 - летальный 04.04.2020, 1 - 01.04.2020, 1 - 04.04.2020, 1 - 06.04.2020, 3 - 07.04.2020, 2 - 08.04.2020, 1 - летальный 09.04.2020, 5 - 09.04.2020);
  • 12 случаев в Малинском районе (1 - 26.03.2020, 1 - 04.04.2020, 2 - 06.04.2020, 4 - 07.04.2020, 4 - 09.04.2020);
  • 14 случаев в Коростенском районе (2 - 03.04.2020 2 - 07.04.2020, 1 - 09.04.2020, 9 - 09.04.2020);
  • 1 случай в Житомирском районе (1 - 07.04.2020);
  • 2 случая в Черняховском районе (1 - 07.04.2020, 1 - 09.04.2020).


Ситуация в Житомире


В Житомире официально зарегистрировано 6 случаев COVID-19: один пациент выписан, пятеро сейчас находятся на лечении в инфекционном отделении Больницы №1.
 

"Больница №2 больше не принимает пациентов с ОРВИ и подозрением на пневмонию. В настоящее время там долечивают 6 житомирян, динамика положительная. Сейчас все пациенты с подозрением на ОРВИ и пневмонию направляются в Больницу №1. В детской больнице сейчас находятся 5 пациентов с бактериальной пневмонией с положительной динамикой и один трехлетний ребенок с кишечной инфекцией. Она имела контакт с родственником из Польши, поэтому проводят дообследование, образцы отправили в лабораторию, ждем результатов", - сообщил городской голова Сергей Сухомлин.


Ситуация в Украине


За минувшие сутки Центр общественного здоровья подтвердил 311 новых случаев. По состоянию на 9:30 в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 61 пациент выздоровел. Всего зафиксировано 69 летальных случаев от COVID-19 в Украине.


 
Тэги: коронавирус, сводка, статистика, Житомирская область
Комментариев: 6
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:38:48, Сегодня [Материал]
+1

Спасибо зеленутой массе за президента, пригласившего в страну тысячи потенциальных вирусоносителей.
asercbr_zt
2 Андрей (asercbr_zt)   • 13:28:28, Сегодня [Материал]
+4

Так ты такой же!)
Provocateur
4 Agent Provocateur (Provocateur)   • 14:39:07, Сегодня [Материал]
0

Та ні, тут тяжчий випадок. При належному лікуванні корона за пару тижнів минає. А Калгарюні по життю положено пігулки пити. І все було б норм, якби він їх таки пив...
predi
5 predi (predi)   • 15:09:18, Сегодня [Материал]
-1

На 1.
Тобі мабуть цього не зрозуміти бо ментальність не та.
Кацапи би зробили так як ти сказав.
У них лозунг " мы своих не бросаем" звісний і правильний, але тільки лозунг!
Вони їх не "бросають", а кидають, у всіх віддінках цього слова що підтверджено у всіх вірогідних реаліях ! .
А українці завжди приймуть своїх, як хворих так і здорових бо ми є українці.
Якщо напружишся- зрозумієш, а якщо ні то краще не напружуйся бо тобі це не дано.
Pound
3 Life is life (Pound)   • 13:39:21, Сегодня [Материал]
+1

Надо наверное сказать спасибо и тем, кто их вытолкнул из этой страны, не так ли?
AlexIvanov
6 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:58:15, Сегодня [Материал]
0

Почему больница № 2 не принимает пациэнтов? А может вы продолжаете ее расформировывать?
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