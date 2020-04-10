Коронавирус в Житомирской области: за сутки зафиксирован 21 новый случай

В Житомирской области по состоянию на утро 10 апреля лабораторно подтверждено уже 52 случая коронавирусной инфекции. Всего за минувшие сутки обнаружили 21 случай COVID-19.
Новые случаи заболевания за минувшие сутки обнаружили у жителей Коростеня, Житомира, Малина, Бердичева и Черняховского района.
По информации Житомирской ОГА, наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Бердичевском (15), Коростенском (14) и Малинском (12) районах.
Коронавирус обнаружен:
- 2 случая в г. Радомышль (1 - летальный 03.03.2020, 1 - 27.03.2020);
- 6 случаев в г. Житомире (1 - 19.03.2020, 1 - 03.04.2020, 2 - 07.04.2020, 1 - 08.04.2020, 1 - 09.04.2020);
- 15 случаев в Бердичевском районе (1 - летальный 04.04.2020, 1 - 01.04.2020, 1 - 04.04.2020, 1 - 06.04.2020, 3 - 07.04.2020, 2 - 08.04.2020, 1 - летальный 09.04.2020, 5 - 09.04.2020);
- 12 случаев в Малинском районе (1 - 26.03.2020, 1 - 04.04.2020, 2 - 06.04.2020, 4 - 07.04.2020, 4 - 09.04.2020);
- 14 случаев в Коростенском районе (2 - 03.04.2020 2 - 07.04.2020, 1 - 09.04.2020, 9 - 09.04.2020);
- 1 случай в Житомирском районе (1 - 07.04.2020);
- 2 случая в Черняховском районе (1 - 07.04.2020, 1 - 09.04.2020).
Ситуация в Житомире
В Житомире официально зарегистрировано 6 случаев COVID-19: один пациент выписан, пятеро сейчас находятся на лечении в инфекционном отделении Больницы №1.
"Больница №2 больше не принимает пациентов с ОРВИ и подозрением на пневмонию. В настоящее время там долечивают 6 житомирян, динамика положительная. Сейчас все пациенты с подозрением на ОРВИ и пневмонию направляются в Больницу №1. В детской больнице сейчас находятся 5 пациентов с бактериальной пневмонией с положительной динамикой и один трехлетний ребенок с кишечной инфекцией. Она имела контакт с родственником из Польши, поэтому проводят дообследование, образцы отправили в лабораторию, ждем результатов", - сообщил городской голова Сергей Сухомлин.
Ситуация в Украине
За минувшие сутки Центр общественного здоровья подтвердил 311 новых случаев. По состоянию на 9:30 в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 61 пациент выздоровел. Всего зафиксировано 69 летальных случаев от COVID-19 в Украине.
Тобі мабуть цього не зрозуміти бо ментальність не та.
Кацапи би зробили так як ти сказав.
У них лозунг " мы своих не бросаем" звісний і правильний, але тільки лозунг!
Вони їх не "бросають", а кидають, у всіх віддінках цього слова що підтверджено у всіх вірогідних реаліях ! .
А українці завжди приймуть своїх, як хворих так і здорових бо ми є українці.
Якщо напружишся- зрозумієш, а якщо ні то краще не напружуйся бо тобі це не дано.