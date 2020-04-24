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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 24 » 09:46:08

Коронавирус в Житомире и области: статистика на 24 апреля

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Коронавирус в Житомире и области: статистика на 24 апреля

 За прошедшие сутки в Житомирской области подтвердили 5 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на утро 24 апреля в регионе 309 зарегистрированных диагнозов COVID-19.

Больше всего заболевших коронавирус в Житомире - 91 человек.

Новые случаи установлены в: Новоград-Волынском (женщина, 54 года); Житомире (женщина, 56 лет); Малине (женщина, 46 лет); Коростене (мужчина, 78 лет); Бердичевском районе (Швайковка, женщина, 47 лет).
 

Коронавирус в Житомирской области

 
  • 91 случай в Житомире (1 - выздоровел 14.04.2020);
  • 65 случаев в Коростене (1 - выздоровел 22.04.2020);
  • 61 случай в Бердичеве;
  • 27 случаев в Малине;
  • 7 случаев в Черняховском районе;
  • 7 случаев в Житомирском районе;
  • 7 случаев в Новограде-Волынском;
  • 5 случаев в Коростышевском районе;
  • 4 случая в Олевске;
  • 5 случаев в Андрушевском районе;
  • 3 случая в Радомышле;
  • 5 случаев в Бердичевском районе;
  • 3 случая в Коростышеве;
  • 3 случая в Хорошевском районе;
  • 2 случая в Овруче;
  • 2 случая в Пулинах;
  • 2 случая в Чудновском районе;
  • 1 случай в Малинском районе;
  • 1 случай в Коростенском районе;
  • 1 случай в Олевском районе;
  • 1 случай в Лугинском районе;
  • 1 случай в Олевском районе;
  • 1 случай в Новоград-Волынском районе;
  • 1 случай в Любарском районе;
  • 1 случай в Народичском районе;
  • 1 случай в Радомышльском районе;
  • 1 случай в Попельнянском районе.


Коронавирус в Украине


В течение 23 апреля получено 477 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 24 апреля подтверждено 7647 случаев COVID-19.

Всего госпитализированы 2489 человек, из них 109 детей. На амбулаторном лечении 5158 пациентов.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 601 человек уже выздоровел - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.


 
Тэги: сводка, Житомирская область, коронавирус, статистика
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