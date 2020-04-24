Коронавирус в Житомире и области: статистика на 24 апреля

За прошедшие сутки в Житомирской области подтвердили 5 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на утро 24 апреля в регионе 309 зарегистрированных диагнозов COVID-19.
Больше всего заболевших коронавирус в Житомире - 91 человек.
Новые случаи установлены в: Новоград-Волынском (женщина, 54 года); Житомире (женщина, 56 лет); Малине (женщина, 46 лет); Коростене (мужчина, 78 лет); Бердичевском районе (Швайковка, женщина, 47 лет).
Коронавирус в Житомирской области
- 91 случай в Житомире (1 - выздоровел 14.04.2020);
- 65 случаев в Коростене (1 - выздоровел 22.04.2020);
- 61 случай в Бердичеве;
- 27 случаев в Малине;
- 7 случаев в Черняховском районе;
- 7 случаев в Житомирском районе;
- 7 случаев в Новограде-Волынском;
- 5 случаев в Коростышевском районе;
- 4 случая в Олевске;
- 5 случаев в Андрушевском районе;
- 3 случая в Радомышле;
- 5 случаев в Бердичевском районе;
- 3 случая в Коростышеве;
- 3 случая в Хорошевском районе;
- 2 случая в Овруче;
- 2 случая в Пулинах;
- 2 случая в Чудновском районе;
- 1 случай в Малинском районе;
- 1 случай в Коростенском районе;
- 1 случай в Олевском районе;
- 1 случай в Лугинском районе;
- 1 случай в Олевском районе;
- 1 случай в Новоград-Волынском районе;
- 1 случай в Любарском районе;
- 1 случай в Народичском районе;
- 1 случай в Радомышльском районе;
- 1 случай в Попельнянском районе.
Коронавирус в Украине
В течение 23 апреля получено 477 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 24 апреля подтверждено 7647 случаев COVID-19
.
Всего госпитализированы 2489 человек
, из них 109 детей. На амбулаторном лечении 5158 пациентов.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека
, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 601 человек уже выздоровел
- повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.