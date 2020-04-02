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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 2 » 10:14:09

135 новых случаев за сутки: статистика коронавируса по Украине и Житомирской области

Вчера, 10:25:09 6117 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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135 новых случаев за сутки: статистика коронавируса по Украине и Житомирской области

 В Житомире и области за минувшие сутки лабораторно подтвердили новый случай инфицирования COVID-19. Как сообщалось, коронавирус обнаружен у женщины 1971 года рождения из Бердичева.

По состоянию на 10:00 2 апреля 2020 года в области зарегистрировано 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19:
 
  • 2 случая в г. Радомышль (1 летальный 13.03.2020, 1 - зарегистрирован 27.03.2020);
  • 1 случай в г. Житомире (зарегистрирован 19.03.2020);
  • 2 случая в Бердичевском районе (зарегистрированы 26.03.2020, 01.04.2020);
  • 1 случай Малинском районе (зарегистрирован 26.03.2020).

По ситуации в Украине. За минувшие сутки Минздрав подтвердил 135 новых случаев (рекордное количество). По состоянию на 10:00 в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.
 

Коронавирус обнаружен:

 
  • Винницкая обл. - 51 случай;
  • Волынская обл. - 10 случаев;
  • Днепропетровская обл. - 10 случаев;
  • Донецкая обл. - 7 случаев;
  • Житомирская обл. - 6 случаев;
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 19 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 74 случая;
  • г. Киев - 160 случаев;
  • Киевская обл. - 64 случая;
  • Кировоградская обл. - 7 случаев;
  • Львовская обл. - 11 случаев;
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Одесская обл. - 14 случаев;
  • Полтавская обл. - 5 случаев;
  • Ровенская обл. - 19 случаев;
  • Сумская обл. - 26 случаев
  • Тернопольская обл. - 106 случаев;
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 4 случая;
  • Хмельницкая обл. - 6 случаев;
  • Черкасская обл. - 54 случая;
  • Черновицкая обл. - 143 случая;
  • Черниговская обл. - 3 случая.

 

Тэги: сводка, статистика, коронавирус
Комментариев: 4
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 11:51:26, Вчера [Материал]
+7

спасибо самым большим патриотам, которые приехали обратно Украину и завезли вирус
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 12:01:29, Вчера [Материал]
+4

То є так. Слава Україні!
Гражданин
3 Гражданин (Гражданин)   • 13:48:24, Вчера [Материал]
-5

что вынесете? В Германии тоже патриоты виноваты?

Туристы тоже виноваты?

Ну вы и тупорылые ватники, просто слов нет.
leon_ztmr
4 Алексей (leon_ztmr)   • 14:00:08, Вчера [Материал]
+2

Нам что там у вас в Германиях. У нас десятки тысяч клубникосборщиков, курораздельщиков завезли без обсервации из ваших германий коронавирусных.

"В Германии тоже патриоты виноваты?"

В Германии патриоты живут и работают в Германии. Но из-за своей толерантности пустили всякое инфекционное говно, типа тебя, теперь имеют головную боль.
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