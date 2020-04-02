В Житомире и области за минувшие сутки лабораторно подтвердили новый случай инфицирования COVID-19. Как сообщалось, коронавирус обнаружен у женщины
1971 года рождения из Бердичева.
По состоянию на 10:00 2 апреля 2020 года в области зарегистрировано 6 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19:
- 2 случая в г. Радомышль (1 летальный 13.03.2020, 1 - зарегистрирован 27.03.2020);
- 1 случай в г. Житомире (зарегистрирован 19.03.2020);
- 2 случая в Бердичевском районе (зарегистрированы 26.03.2020, 01.04.2020);
- 1 случай Малинском районе (зарегистрирован 26.03.2020).
По ситуации в Украине. За минувшие сутки Минздрав подтвердил 135 новых случаев
(рекордное количество). По состоянию на 10:00 в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.
Коронавирус обнаружен:
- Винницкая обл. - 51 случай;
- Волынская обл. - 10 случаев;
- Днепропетровская обл. - 10 случаев;
- Донецкая обл. - 7 случаев;
- Житомирская обл. - 6 случаев;
- Закарпатская обл. - 1 случай;
- Запорожская обл. - 19 случаев;
- Ивано-Франковская область - 74 случая;
- г. Киев - 160 случаев;
- Киевская обл. - 64 случая;
- Кировоградская обл. - 7 случаев;
- Львовская обл. - 11 случаев;
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 14 случаев;
- Полтавская обл. - 5 случаев;
- Ровенская обл. - 19 случаев;
- Сумская обл. - 26 случаев
- Тернопольская обл. - 106 случаев;
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 4 случая;
- Хмельницкая обл. - 6 случаев;
- Черкасская обл. - 54 случая;
- Черновицкая обл. - 143 случая;
- Черниговская обл. - 3 случая.
135 новых случаев за сутки: статистика коронавируса по Украине и Житомирской области
Туристы тоже виноваты?
Ну вы и тупорылые ватники, просто слов нет.
"В Германии тоже патриоты виноваты?"
В Германии патриоты живут и работают в Германии. Но из-за своей толерантности пустили всякое инфекционное говно, типа тебя, теперь имеют головную боль.