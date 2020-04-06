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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 6 » 10:20:38

Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 6 апреля

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Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 6 апреля

 В Житомирской области в течение выходных зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусом. Так, инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в Бердичеве (женщина, 1966 года рождения) и Малине (мужчина, 1976 года рождения).

Известно, что оба больных контактировали с пациентами, у которых ранее был найден коронавирус. 

По состоянию на 9 часов утра 6 апреля в Житомирской области зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19:
 
  • 2 случая в г. Радомышль (1 летальный 13.03.2020, 1 - зарегистрирован 27.03.2020);
  • 2 случая в г. Житомире (зарегистрированы 19.03.2020, 03.04.2020);
  • 3 случая в Бердичевском районе (зарегистрированы 26.03.2020, 01.04.2020, 04.04.2020);
  • 2 случая в Малинском районе (зарегистрированы 26.03.2020, 04.04.2020);
  • 2 случая в Коростенском районе (зарегистрированы 03.04.2020).

Среди 11 заболевших COVID-19 жителей области:
 
  • 5 человек - 30-49 лет (45,4%);
  • 3 человека - 50-65 лет (27,3%);
  • 3 человека - 65 и более лет (27,3%).


4 апреля в Бердичеве от COVID-19 умер мужчина


"Врачи боролись до последнего, но болезнь оказалась сильнее. Сегодня утром перестало биться сердце бердичевлянина 1972 года рождения, которого госпитализировали в Бердичевскую городскую больницу", - сообщил глава ОГА Виталий Бунечко.

Мужчину доставили в больницу 23 марта. 2 апреля больного ввели в состояние медикаментозного сна, чтобы улучшить работу легких, которые не справлялись с коронавирусом. Он находился на искусственной вентиляции легких.
 

Ситуация в Украине


За минувшие сутки Минздрав подтвердил 68 новых случаев. По состоянию на 9:00 в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.
 
  • Винницкая обл. - 75 случаев;
  • Волынская обл. - 24 случая (2 летальных);
  • Днепропетровская обл. - 14 случаев;
  • Донецкая обл. - 9 случаев (1 летальный);
  • Житомирская обл. - 11 случаев (2 летальных);
  • Закарпатская обл. - 35 случаев;
  • Запорожская обл. - 41 случай;
  • Ивано-Франковская область - 116 случаев (7 летальных);
  • г. Киев - 234 случая (4 летальных);
  • Киевская обл. - 91 случай (5 летальных);
  • Кировоградская обл. - 41 случай (1 летальный);
  • Львовская обл. - 27 случаев;
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Одесская обл. - 27 случаев;
  • Полтавская обл. - 11 случаев;
  • Ровенская обл. - 39 случаев (5 летальных);
  • Сумская обл. - 51 случай (2 летальных);
  • Тернопольская обл. - 160 случаев (2 летальных);
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 10 случаев (1 летальный);
  • Хмельницкая обл. - 10 случаев;
  • Черкасская обл. - 62 случая (1 летальный);
  • Черновицкая обл. - 220 случаев (5 летальных);
  • Черниговская обл. - 7 случаев.

Тэги: сводка, коронавирус, статистика, Житомир
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