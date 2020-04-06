Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 6 апреля

В Житомирской области в течение выходных зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусом. Так, инфицированных вирусом SARS-CoV-2 обнаружили в Бердичеве (женщина, 1966 года рождения) и Малине (мужчина, 1976 года рождения).
Известно, что оба больных контактировали с пациентами, у которых ранее был найден коронавирус.
По состоянию на 9 часов утра 6 апреля в Житомирской области зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
:
- 2 случая в г. Радомышль (1 летальный 13.03.2020, 1 - зарегистрирован 27.03.2020);
- 2 случая в г. Житомире (зарегистрированы 19.03.2020, 03.04.2020);
- 3 случая в Бердичевском районе (зарегистрированы 26.03.2020, 01.04.2020, 04.04.2020);
- 2 случая в Малинском районе (зарегистрированы 26.03.2020, 04.04.2020);
- 2 случая в Коростенском районе (зарегистрированы 03.04.2020).
Среди 11 заболевших COVID-19 жителей области:
- 5 человек - 30-49 лет (45,4%);
- 3 человека - 50-65 лет (27,3%);
- 3 человека - 65 и более лет (27,3%).
"Врачи боролись до последнего, но болезнь оказалась сильнее. Сегодня утром перестало биться сердце бердичевлянина 1972 года рождения, которого госпитализировали в Бердичевскую городскую больницу"
4 апреля в Бердичеве от COVID-19 умер мужчина
, - сообщил глава ОГА Виталий Бунечко.
Мужчину доставили в больницу 23 марта
. 2 апреля больного ввели в состояние медикаментозного сна, чтобы улучшить работу легких, которые не справлялись с коронавирусом. Он находился на искусственной вентиляции легких.
Ситуация в Украине
За минувшие сутки Минздрав подтвердил 68 новых случаев. По состоянию на 9:00 в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.
- Винницкая обл. - 75 случаев;
- Волынская обл. - 24 случая (2 летальных);
- Днепропетровская обл. - 14 случаев;
- Донецкая обл. - 9 случаев (1 летальный);
- Житомирская обл. - 11 случаев (2 летальных);
- Закарпатская обл. - 35 случаев;
- Запорожская обл. - 41 случай;
- Ивано-Франковская область - 116 случаев (7 летальных);
- г. Киев - 234 случая (4 летальных);
- Киевская обл. - 91 случай (5 летальных);
- Кировоградская обл. - 41 случай (1 летальный);
- Львовская обл. - 27 случаев;
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 27 случаев;
- Полтавская обл. - 11 случаев;
- Ровенская обл. - 39 случаев (5 летальных);
- Сумская обл. - 51 случай (2 летальных);
- Тернопольская обл. - 160 случаев (2 летальных);
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 10 случаев (1 летальный);
- Хмельницкая обл. - 10 случаев;
- Черкасская обл. - 62 случая (1 летальный);
- Черновицкая обл. - 220 случаев (5 летальных);
- Черниговская обл. - 7 случаев.