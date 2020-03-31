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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 31 » 10:28:18

Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 31 марта

Вчера, 10:51:50 2230 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 31 марта

 За прошедшие сутки новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Житомире и области не зарегистрировано. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

По состоянию на 10:00 31 марта 2020 в области остается зарегистрированными 5 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19:
 
  • 2 случая в г. Радомышль (1 летальный 13.03.2020, 1 - зарегистрирован 27.03.2020);
  • 1 случай в г. Житомире (зарегистрирован 19.03.2020);
  • 1 случай в Бердичевском районе (зарегистрирован 26.03.2020);
  • 1 случай Малинском районе (зарегистрирован 26.03.2020).

По ситуации в Украине. За минувшие сутки Минздрав подтвердил 69 новых случаев. По состоянию на 10:00 в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.
 

Коронавирус обнаружен:

 
  • Винницкая область - 36 случаев;
  • Волынская область - 3 случая;
  • Днепропетровская область - 9 случаев;
  • Донецкая область - 6 случаев;
  • Житомирская область - 5 случаев;
  • Закарпатская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 13 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 45 случаев;
  • Кировоградская область - 4 случая;
  • г. Киев - 107 случаев;
  • Киевская область - 52 случая;
  • Львовская область - 6 случаев;
  • Луганская область - 2 случая;
  • Одесская область - 11 случаев;
  • Полтавская область - 1 случай;
  • Ровенская область - 13 случаев;
  • Сумская область - 10 случаев;
  • Тернопольская область - 78 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 1 случай;
  • Хмельницкая область - 3 случая;
  • Черновицкая область - 90 случаев;
  • Черкасская область - 50 случаев;
  • Черниговская область - 2 случая.


Швейная фабрика на Житомирщине начала шить защитные костюмы для врачей


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Больницы Житомирской области, куда будут госпитализировать больных COVID-19


Министерство здравоохранения определило перечень больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19. В него попали 12 больниц из Житомирской области. В Житомире и пригороде это: Первая городская больница, Житомирская областная детская больница, Житомирская районная больница.
Тэги: Житомир, статистика, Эпидемия, сводка, коронавирус
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