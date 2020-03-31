Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 31 марта

За прошедшие сутки новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в Житомире и области не зарегистрировано. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр МОЗ Украины.
По состоянию на 10:00 31 марта 2020 в области остается зарегистрированными 5 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19:
- 2 случая в г. Радомышль (1 летальный 13.03.2020, 1 - зарегистрирован 27.03.2020);
- 1 случай в г. Житомире (зарегистрирован 19.03.2020);
- 1 случай в Бердичевском районе (зарегистрирован 26.03.2020);
- 1 случай Малинском районе (зарегистрирован 26.03.2020).
По ситуации в Украине. За минувшие сутки Минздрав подтвердил 69 новых случаев
. По состоянию на 10:00 в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.
Коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 36 случаев;
- Волынская область - 3 случая;
- Днепропетровская область - 9 случаев;
- Донецкая область - 6 случаев;
- Житомирская область - 5 случаев;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Запорожская область - 13 случаев;
- Ивано-Франковская область - 45 случаев;
- Кировоградская область - 4 случая;
- г. Киев - 107 случаев;
- Киевская область - 52 случая;
- Львовская область - 6 случаев;
- Луганская область - 2 случая;
- Одесская область - 11 случаев;
- Полтавская область - 1 случай;
- Ровенская область - 13 случаев;
- Сумская область - 10 случаев;
- Тернопольская область - 78 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 1 случай;
- Хмельницкая область - 3 случая;
- Черновицкая область - 90 случаев;
- Черкасская область - 50 случаев;
- Черниговская область - 2 случая.
В городе Новоград-Волынский на швейной фабрике "Леся" начали массовое производство защитных костюмов для медработников, которые контактируют с больными COVID-19 и другими инфекционными болезнями. Первую партию уже передали для работников Новоград-Волынской районной больницы.
Министерство здравоохранения определило перечень больниц первой волны для госпитализации пациентов с COVID-19. В него попали 12 больниц из Житомирской области. В Житомире и пригороде это: Первая городская больница, Житомирская областная детская больница, Житомирская районная больница.