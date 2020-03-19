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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Март » 19 » 15:24:36

В Житомире подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Сегодня, 15:30:26 6145 10 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире подтвердили первый случай заражения коронавирусом

 В Житомире 19 марта зафиксировали первый подтвержденный случай коронавируса. Об этом только что в соцсети Facebook сообщил городской голова Сергей Сухомлин.

"Первый подтверждённый случай в Житомире", - написал Сухомлин.

Известно, что коронавирусом инфицировался 49-летний житомирянин. Он недавно вернулся из Австрии.

По словам мэра, его состояние "более-менее нормальное".

Сухомлин также рассказал, что в городе подготовлены специальные группы медиков, которые будут встречать жителей города в аэропорту "Борисполь" и на центральном ж/д вокзале Киева, которые спецрейсами возвращаются в Украину из-за границы. Если у кого-либо их них будет повышенная температура, сразу будет проводиться экспресс-тест на коронавирус.



 
Тэги: Эпидемия, коронавирус, covid-19, Житомир
Комментариев: 10
current_user
1 Current User (current_user)   • 15:49:16, Сегодня [Материал]
+8

Яким громадським транспортом користувався?)
predi
2 predi (predi)   • 16:15:26, Сегодня [Материал]
+3

Це прерогатива медицини і поліції визначити його контакти, заклади , місця де він перебував і яким транспортом користувався і вжити превентивні заходи.
Прийдеться чекати принятих владою карантинних заходів чи поширення якщо не зреагують.
current_user
3 Current User (current_user)   • 16:45:26, Сегодня [Материал]
+6

Судячи по кількості інфікованих від однієї бабусі з Радомишля - зиску від поліції поки нуль.
TerminatorUA
4 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 16:52:06, Сегодня [Материал]
+9

Ще й відсутність свідомості у громадян відіграє велику роль. Замість самоізоляції контактують з родичами, сусідами, просто в громадських місцях тощо.
Hoakina
5 Марина (Hoakina)   • 17:11:28, Сегодня [Материал]
+1

на 1. Може і не користувався, машина є...
sp19636462
10 Алєґ (sp19636462)   • 19:32:50, Сегодня [Материал]
-1

на 1 канєшна сваі авто как і каждий зубожілий хохлонарід!
vovik-zt
6 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 17:25:43, Сегодня [Материал]
+4

Ну от і почалося...
Hoakina
8 Марина (Hoakina)   • 18:03:52, Сегодня [Материал]
+2

На 6. Думаю, почалося давно, це перший випадок. Не забувайте, у молоді можуть бути легкі симптоми
RaID
9 Сергій (RaID)   • 18:15:23, Сегодня [Материал]
+3

Почалось десь 2 тижні тому, зараз закінчуються перші інкубаційні періоди, потім піде друга хвиля, третя і аби не було цунамі.
RaID
7 Сергій (RaID)   • 18:00:17, Сегодня [Материал]
+4

"49-річний чоловік розповів Житомир.info, що в середині березня з другом та його сином відпочивав на гірськолижному курорті в Австрії. Після оголошення там карантину, поїхали в Меммінгем, Німеччина, а звідти вже літаком в Україну. В аеропорту їм виміряли температуру і відпустили додому. Ще за кордоном чоловік вирішив, що по поверненю додому перебуватиме на самоізоляції, щоб убезпечити рідних. До госпіталізації перебував у заміському будинку, де в нього і піднялася температура. Про свій стан він сповістив лікаря, який порадив пройти тест на коронавірус. Експрес-тест показав негативний результат. Лабораторні аналізи підтвердили коронавірус."

На відміну від:
"Є випадок по Брусилову: двоє громадян, які контактували з померлою: вони 8 березня були в контакті, про своє перебування в контакті не заявили, 10 числа захворіли, за меддопомогою не зверталися, лікувалися самостійно. Сьогодні звернулися за допомогою, бо стан їх погіршився: підвищилась температура, з’явилася задуха і кашель"

Якщо всі будуть сумлінними і дотримуватись правил - ми зможемо через це пройти з мінімальними втратами.
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