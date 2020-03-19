В Житомире 19 марта зафиксировали первый подтвержденный случай коронавируса. Об этом только что в соцсети Facebook сообщил городской голова Сергей Сухомлин.
"Первый подтверждённый случай в Житомире", - написал Сухомлин.
Известно, что коронавирусом инфицировался 49-летний житомирянин. Он недавно вернулся из Австрии.
По словам мэра, его состояние "более-менее нормальное".
Сухомлин также рассказал, что в городе подготовлены специальные группы медиков, которые будут встречать жителей города в аэропорту "Борисполь" и на центральном ж/д вокзале Киева, которые спецрейсами возвращаются в Украину из-за границы. Если у кого-либо их них будет повышенная температура, сразу будет проводиться экспресс-тест на коронавирус.
В Житомире подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Прийдеться чекати принятих владою карантинних заходів чи поширення якщо не зреагують.
На відміну від:
"Є випадок по Брусилову: двоє громадян, які контактували з померлою: вони 8 березня були в контакті, про своє перебування в контакті не заявили, 10 числа захворіли, за меддопомогою не зверталися, лікувалися самостійно. Сьогодні звернулися за допомогою, бо стан їх погіршився: підвищилась температура, з’явилася задуха і кашель"
Якщо всі будуть сумлінними і дотримуватись правил - ми зможемо через це пройти з мінімальними втратами.