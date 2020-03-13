В городе Радомышль Житомирской области зафиксировали первый случай заболевания COVID-19. Коронавирус обнаружили у 71-летней женщины. По сообщению Государственной пограничной службы Украины, женщина вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль.
Сейчас 71-летняя пенсионерка срочно госпитализирована и изолирована
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Начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик во время срочного брифинга сообщил, что женщина находится на лечении, состояние средней тяжести. Пациентка имеет лабораторно подтвержденный диагноз, врачи обнаружили осложнение - воспаление легких. Проводится необходимое симпоматичне лечение.
За состоянием здоровья всех контактных лиц с женщиной следят медики. У родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружили, они на обсервации у себя дома.
Председатель ОГА отметил, что медицинские работники в области знают как действовать при обнаружении коронавирусной инфекции. Сейчас важно проконтролировать состояние здоровья людей, которые могли быть контактными с женщиной, которая заболела.
Уже провели первичную дезобработку жилья больной женщины, санитарного транспорта, которым ее привезли в лечебное учреждение.
С 13 марта в Радомышле объявлена чрезвычайная ситуация природного характера объектового уровня.
Вспышка коронавируса: новые подробности про инфицированную женщину, в Радомышле объявили чрезвычайную ситуацию