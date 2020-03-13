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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 13 » 08:23:07

Вспышка коронавируса: новые подробности про инфицированную женщину, в Радомышле объявили чрезвычайную ситуацию

Сегодня, 08:28:07 1399 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вспышка коронавируса: новые подробности про инфицированную женщину, в Радомышле объявили чрезвычайную ситуацию

 В городе Радомышль Житомирской области зафиксировали первый случай заболевания COVID-19. Коронавирус обнаружили у 71-летней женщины. По сообщению Государственной пограничной службы Украины, женщина вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль.

Сейчас 71-летняя пенсионерка срочно госпитализирована и изолирована.

Начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик во время срочного брифинга сообщил, что женщина находится на лечении, состояние средней тяжести. Пациентка имеет лабораторно подтвержденный диагноз, врачи обнаружили осложнение - воспаление легких. Проводится необходимое симпоматичне лечение.

За состоянием здоровья всех контактных лиц с женщиной следят медики. У родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружили, они на обсервации у себя дома.

Председатель ОГА отметил, что медицинские работники в области знают как действовать при обнаружении коронавирусной инфекции. Сейчас важно проконтролировать состояние здоровья людей, которые могли быть контактными с женщиной, которая заболела.

Уже провели первичную дезобработку жилья больной женщины, санитарного транспорта, которым ее привезли в лечебное учреждение.

С 13 марта в Радомышле объявлена ​​чрезвычайная ситуация природного характера объектового уровня.
Тэги: Радомышль, коронавирус, Эпидемия, covid-19
Комментариев: 6
Marine
1 Руслана (Marine)   • 09:20:58, Сегодня [Материал]
+2

Во избежания распространения вируса нужно запретить передвижение общественным транспортом, закрыть все развлечения кроме: продуктовых магазинов и аптек, больниц.
Crespito
3 Hernan (Crespito)   • 09:34:58, Сегодня [Материал]
+1

так если она уже 3-го почувствовала себя плохо, но надо было 8-го и в церковь пойти, и гостей собрать, из-за такого дерьма и начнется пандемия
Yur4ik61
5 Yurik (Yur4ik61)   • 09:58:04, Сегодня [Материал]
0

бозя если не вылечит после целования икон, то значит подвергает испытанию. Надо молиться сильнее.
melan
4 melan (melan)   • 09:56:05, Сегодня [Материал]
0

не поможет. только тотальная для всех самоизоляция дома на месяц. но у нас так не пройдет . это не Китай где если больной шастает по городу то ему наказание вплоть до смертной казни.
Armen21
2 МАКС (Armen21)   • 09:28:43, Сегодня [Материал]
0

Не подпускать местных, что бы не забили камнями:)
bobrikov
6 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 10:01:47, Сегодня [Материал]
0

да шо вы шугаетесь, может кто то из вас им переболел... живот поболел денек и все норм...
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