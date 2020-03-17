В Радомышле не появились обещанные блокпосты: люди свободно выезжают из города. ВИДЕО

В Радомышле Житомирской области, где зарегистрирован первый смертельный случай от коронавирусной инфекции, нет обещанного поста с правоохранителями, которые бы следили за въездом-выездом из города.
В течение получаса из города выехало более 10 автомобилей, об этом говорится в сюжете ТСН.
В то же время в городе не работает рынок, вокзал. Пешеходов на улице действительно мало.
Местные медики подтвердили, что в реанимации сейчас двое тяжелобольных с пневмонией, но заверили, что это - не коронавирус, поскольку пациенты с жертвой коронавируса не контактировали, а рентгеновская картина совсем другая.