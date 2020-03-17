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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Март » 17 » 14:12:03

В Радомышле не появились обещанные блокпосты: люди свободно выезжают из города. ВИДЕО

Вчера, 14:21:03 2029 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Радомышле не появились обещанные блокпосты: люди свободно выезжают из города. ВИДЕО

 В Радомышле Житомирской области, где зарегистрирован первый смертельный случай от коронавирусной инфекции, нет обещанного поста с правоохранителями, которые бы следили за въездом-выездом из города.

В течение получаса из города выехало более 10 автомобилей, об этом говорится в сюжете ТСН.

В то же время в городе не работает рынок, вокзал. Пешеходов на улице действительно мало.
 

Местные медики подтвердили, что в реанимации сейчас двое тяжелобольных с пневмонией, но заверили, что это - не коронавирус, поскольку пациенты с жертвой коронавируса не контактировали, а рентгеновская картина совсем другая.

В Радомышле также изолированы более 30 человек. Врачи подозревают, что их могла инфицировать 71-летняя больная, которая на днях умерла от осложнений, вызванных коронавирусом.

Вечером 16 марта в Киеве подтвердили первые случаи коронавируса. Известно, что один из больных, молодой киевский студент, контактировал с больной женщиной из Радомышля.
Тэги: Радомышль, коронавирус, Эпидемия
Комментариев: 2
Armen21
1 МАКС (Armen21)   • 14:58:20, Вчера [Материал]
0

А нам все по..., мы сделаны из мяса...
melan
2 melan (melan)   • 15:51:10, Вчера [Материал]
0

Главное деньги списали побрызгав раствором на вокзале и в церкви. Между прочим вирус и к чиновникам цепляется не взирая на ранг.
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