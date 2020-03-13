В Радомышле установят блокпосты для контроля въезда и выезда граждан

В Радомышле Житомирской области, где обнаружили случай заражения коронавируса, установят блокпосты для контроля въезда и выезда граждан с температурой.
Об этом сообщил председатель Радомышльской районной государственной администрации Виктор Пулковский в эфире телеканала "112 Украина
".
"Всего в городе два главных направления - это в сторону Кочерова к автомагистрали Киев-Чоп и в сторону Малина. На этих местах будут стоять посты полиции с контролем людей с температурой. В оба направления на въезд и выезд", - сообщил Пулковский.
Также он отметил, что в Радомышль направляется руководство области. В ближайшее время должны появиться дополнительные разъяснения относительно дальнейшей ситуации в городе.
"Обеспечение всем необходимым происходит. Санитарная обработка дезсредствами тоже происходит. Нам удалось достаточно быстро среагировать на ситуацию, поэтому прогноз очень положительный мой", - добавил глава Радомышльской РГА.
Напомним, что 12 марта в Украине подтвердили два новых случая заболевания на коронавирус. Один из случаев зафиксировали в Радомышле Житомирской области у 71-летней женщины
.
Мовляв, приїхали з Італіїї або країн охоплених коронавірусом, не спішіть збирати друзів і родину, вичекайте неделіьку другу.
А ви, друзі і родичі, не спішіть на гостину до новоприбулих з-за кордону та інші акутальні поради в профілактиці захворювання.
І все це в простому, доступному для громадян вигляді.
Ось наприклад як зробили в Італії: добродушиний, короткий, простий і доступний ролик
https://www.facebook.com/ayaalen.san/videos/10213261821299398/
а трупы там тоже добродушно и под музычку сжигают?
https://habr.com/ru/post/491974/