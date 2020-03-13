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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Март » 13 » 10:26:49

В Радомышле установят блокпосты для контроля въезда и выезда граждан

Вчера, 10:42:49 1851 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Радомышле установят блокпосты для контроля въезда и выезда граждан

 В Радомышле Житомирской области, где обнаружили случай заражения коронавируса, установят блокпосты для контроля въезда и выезда граждан с температурой.

Об этом сообщил председатель Радомышльской районной государственной администрации Виктор Пулковский в эфире телеканала "112 Украина".
 

"Всего в городе два главных направления - это в сторону Кочерова к автомагистрали Киев-Чоп и в сторону Малина. На этих местах будут стоять посты полиции с контролем людей с температурой. В оба направления на въезд и выезд", - сообщил Пулковский.


Также он отметил, что в Радомышль направляется руководство области. В ближайшее время должны появиться дополнительные разъяснения относительно дальнейшей ситуации в городе.
 

"Обеспечение всем необходимым происходит. Санитарная обработка дезсредствами тоже происходит. Нам удалось достаточно быстро среагировать на ситуацию, поэтому прогноз очень положительный мой", - добавил глава Радомышльской РГА.


Напомним, что 12 марта в Украине подтвердили два новых случая заболевания на коронавирус. Один из случаев зафиксировали в Радомышле Житомирской области у 71-летней женщины.
Тэги: блокпост, Радомышль, коронавирус
Комментариев: 6
melan
1 melan (melan)   • 10:52:36, Вчера [Материал]
0

наш народ полями и огородами будет эти посты объезжать. надо провести серьезную разъяснительную работу. и срочно вводить закон об ответственности нарушения карантина.
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 11:00:47, Вчера [Материал]
+1

А роз'яснювальну роботу коли по центральним каналам і з кожного утюга будуть вести?
Мовляв, приїхали з Італіїї або країн охоплених коронавірусом, не спішіть збирати друзів і родину, вичекайте неделіьку другу.
А ви, друзі і родичі, не спішіть на гостину до новоприбулих з-за кордону та інші акутальні поради в профілактиці захворювання.
І все це в простому, доступному для громадян вигляді.
Ось наприклад як зробили в Італії: добродушиний, короткий, простий і доступний ролик
https://www.facebook.com/ayaalen.san/videos/10213261821299398/
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 11:04:02, Вчера [Материал]
-1

"добродушиний, короткий, простий і доступний"

а трупы там тоже добродушно и под музычку сжигают?
Pound
4 Life is life (Pound)   • 11:05:55, Вчера [Материал]
+1

Зараз на Пасхальні свята всі заробітчани, як повалять з Італії, буде весело (((
Ивасик
6 Телесик (Ивасик)   • 14:10:44, Вчера [Материал]
0

С такой тенденцией, вполне возможно что никаких пасхальных праздников не будет.
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 11:09:44, Вчера [Материал]
0

немного циферок...

https://habr.com/ru/post/491974/
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