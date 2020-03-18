С 6 часов утра 18 марта в городе Радомышль, где был зафиксирован летальный случай от COVID-19, организована работа совместных постов полицейских и медработников.
Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции области, специальные посты организованы на въездах и выездах в пяти направлениях.
"Привлеченные к несению службы правоохранители в обязательном порядке останавливают транспортные средства и проводят разъяснительную работу среди водителей и пассажиров об установленных властями ограничениях относительно жизнедеятельности страны", - информирует ГУНП Житомирщины.
В свою очередь, медики измеряют температуру тела людей, которые передвигаются транспортными средствами.
"Всего в райцентре работают 8 полицейских постов. Кроме въездов в город, правоохранители обеспечивают правопорядок возле определенных мест, где на обсервации находятся люди, которые контактировали с больной местной жительницей", - прокомментировал начальник Управления превентивной деятельности ГУНП Житомирщины Михаил Сорока.
На въездах в Радомышль останавливают все авто: водителям и пассажирам меряют температуру. ВИДЕО