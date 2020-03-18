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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Март » 18 » 17:47:13

На въездах в Радомышль останавливают все авто: водителям и пассажирам меряют температуру. ВИДЕО

Вчера, 17:50:49 1039 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На въездах в Радомышль останавливают все авто: водителям и пассажирам меряют температуру. ВИДЕО

 С 6 часов утра 18 марта в городе Радомышль, где был зафиксирован летальный случай от COVID-19, организована работа совместных постов полицейских и медработников.

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции области, специальные посты организованы на въездах и выездах в пяти направлениях.

"Привлеченные к несению службы правоохранители в обязательном порядке останавливают транспортные средства и проводят разъяснительную работу среди водителей и пассажиров об установленных властями ограничениях относительно жизнедеятельности страны", - информирует ГУНП Житомирщины.

В свою очередь, медики измеряют температуру тела людей, которые передвигаются транспортными средствами.
 

"Всего в райцентре работают 8 полицейских постов. Кроме въездов в город, правоохранители обеспечивают правопорядок возле определенных мест, где на обсервации находятся люди, которые контактировали с больной местной жительницей", - прокомментировал начальник Управления превентивной деятельности ГУНП Житомирщины Михаил Сорока.

 
Тэги: блокпост, Радомышль, Карантин, температура
Комментариев: 2
bda
1 ДДД (bda)   • 20:07:58, Вчера [Материал]
+1

Блин, как, оперативно ((( А, выезд, вроде, должны были закрыть, не?
melan
2 melan (melan)   • 00:15:42, Сегодня [Материал]
0

если бы не сюжет в новостях то ничего бы не делалось.
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