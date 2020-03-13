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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 13 » 11:53:40

У больной коронавирусом женщины ухудшилось состояние, ее подключали к аппарату искусственного дыхания

Вчера, 11:53:40 6082 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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У больной коронавирусом женщины ухудшилось состояние, ее подключали к аппарату искусственного дыхания

 У женщины из Житомирской области, которая заболела коронавирусом, утром ухудшилось состояние и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Об этом сегодня, 13 марта, во время брифинга сообщила замглавы ОГА Наталья Остапченко.

"Насыщение крови кислородом упало с 77% до 47%. Пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких, предоставлена кислородная терапия", - отмечают в ОГА.

По состоянию на 11:00 - женщина уже дышит самостоятельно. Ей предоставляется медикаментозное лечение в полном объеме.

Напомним, 12 марта в городе Радомышль Житомирской области зафиксировали первый случай заболевания COVID-19. Коронавирус обнаружили у 71-летней женщины. По сообщению Государственной пограничной службы Украины, женщина вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. 
Тэги: Эпидемия, Радомышль, больница, коронавирус
Комментариев: 8
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1 Name Surname (viewer)   • 12:20:56, Вчера [Материал]
0

Скалецкая назвала количество мест в больницах и аппаратов ИВЛ на случай вспышки коронавируса

"Для таких лиц в некоторых случаях необходимо применять искусственную вентиляцию легких. На сегодня в украинских больницах [таких аппаратов] есть почти полтысячи - 450-480. Плюс есть еще дополнительные маски для вентиляции легких. То есть в случае большого количества лиц, у которых будут развиваться осложнения, у нас есть готовность", - сказала она.

https://lb.ua/society/2020/02/11/449562_skaletskaya_nazvala_kolichestvo_mest.html
melan
2 melan (melan)   • 13:38:15, Вчера [Материал]
0

конкретней по регионам и в частности в житомирских больницах сколько?????? думаю что половина этой цифры будет в Киеве.
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 14:08:30, Вчера [Материал]
0

Когда будет нехватка, все будет проще: приоритет отдавать будут более молодым и без осложнений со здоровьем, как это происходит в Италии, та думаю и везде. Т.е. спасать будут в первую очередь тех, у кого есть больше шансов выжить... гуманно это или нет, но в таких огромных масштабах больных и при острой нехватке ресурсов - наверное это оправданный шаг.
Pound
3 Life is life (Pound)   • 13:49:12, Вчера [Материал]
0

Вона в ночі померла, а тут пишуть, що ухудшилось состояние.
melan
5 melan (melan)   • 14:24:04, Вчера [Материал]
+1

пишут .....По состоянию на 11:00 - женщина уже дышит самостоятельно. ......
Кому верить вам или статье???
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 15:44:31, Вчера [Материал]
0

статье конечно
пропаганда врать не будет.....
leon_ztmr
6 Алексей (leon_ztmr)   • 15:05:10, Вчера [Материал]
+1

Минздрав: состояние больной в Радомышле улучшилось.
https://korrespondent.net/ukraine/4204087-mynzdrav-sostoianye-bolnoi-v-radomyshle-uluchshylos
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UPD: Таки умерла. Только что главный санврач сообщил.
Bender
8 Виктор (Bender)   • 16:26:40, Вчера [Материал]
0

Апарат ИВЛ есть в каждой операционной, + в реанимации на каждую койку(ага).
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