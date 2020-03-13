У женщины из Житомирской области, которая заболела коронавирусом, утром ухудшилось состояние и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Об этом сегодня, 13 марта, во время брифинга сообщила замглавы ОГА Наталья Остапченко.
"Насыщение крови кислородом упало с 77% до 47%. Пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких, предоставлена кислородная терапия"
, - отмечают в ОГА.
По состоянию на 11:00 - женщина уже дышит самостоятельно. Ей предоставляется медикаментозное лечение в полном объеме.
Напомним, 12 марта в городе Радомышль Житомирской области зафиксировали первый случай заболевания COVID-19. Коронавирус обнаружили у 71-летней женщины
. По сообщению Государственной пограничной службы Украины, женщина вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль.
У больной коронавирусом женщины ухудшилось состояние, ее подключали к аппарату искусственного дыхания
"Для таких лиц в некоторых случаях необходимо применять искусственную вентиляцию легких. На сегодня в украинских больницах [таких аппаратов] есть почти полтысячи - 450-480. Плюс есть еще дополнительные маски для вентиляции легких. То есть в случае большого количества лиц, у которых будут развиваться осложнения, у нас есть готовность", - сказала она.
https://lb.ua/society/2020/02/11/449562_skaletskaya_nazvala_kolichestvo_mest.html
Кому верить вам или статье???
пропаганда врать не будет.....
https://korrespondent.net/ukraine/4204087-mynzdrav-sostoianye-bolnoi-v-radomyshle-uluchshylos
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UPD: Таки умерла. Только что главный санврач сообщил.