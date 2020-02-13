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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 13 » 13:27:20

В Китае резко выросло число количество зараженных и погибших от коронавируса

Сегодня, 13:53:20 993 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Китае резко выросло число количество зараженных и погибших от коронавируса

 Китай изменил методологию подсчета больных коронавирусом COVID-19, в результате чего их количество за день выросло почти на 15 тысяч. 

Теперь считают не только лабораторно подтвержденные случаи заражения, но и клинически - при помощи компьютерной томографии, сообщает LB.ua со ссылкой на Bloomberg.

Из 14840 новых случаев в провинции Хубэй 13322 как раз попали в эту новую категорию. Остальные полторы тысячи - подтверждены лабораторно.

Количество умерших от коронавируса в Хубэе по сравнению с предыдущим днем выросло на 242 человека, из них 135 умерли до проведения лабораторной диагностики. Но за какой период времени считаются эти смерти, как отмечает Bloomberg, не понятно.

Общее количество жертв коронавируса в Китае превысило 1350 человек, а зараженных - почти достигло 60 тысяч.

Пока что известно о двух украинцах, которые были инфицированы новым вирусом. Оба - члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, он находится в Японии.
Тэги: коронавирус, Китай, Эпидемия
Комментариев: 7
Пятница13
1 Богдан Сташинский (Пятница13)   • 13:58:29, Сегодня
0

Если что, 42 миллионная Украина имеет целых 30 тест-систем для выявления коронавируса!
Antisvinomir1
2 Johnny (Antisvinomir1)   • 14:01:43, Сегодня
-5

37-миллионная :)
sp19636462
3 Алєґ (sp19636462)   • 14:19:42, Сегодня
-1

на 2
зєльоним похуй!!!:))
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 15:35:31, Сегодня
+1

соевые обеспокоены
google
5 Гугиль (google)   • 16:53:52, Сегодня
0

тут актуальные данные по коронавирусу
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
melan
6 melan (melan)   • 16:59:07, Сегодня
0

непонятно есть ли умершие от этого вируса не китайцы? если от него мрут только монголоиды то можно предполагать бактериологическую войну против Китая.
Sams2
7 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:13:52, Сегодня
0

Смертность от обычного гриппа выше, чем от этой очередной пугалки...
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