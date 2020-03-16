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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 16 » 08:56:29

В Житомирской области пятерых человек проверяли на коронавирус

Сегодня, 08:56:31 165 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области пятерых человек проверяли на коронавирус

 У пяти жителей Житомирской области по результатам вирусологических исследований областного лабораторного центра подозрение на Covid-19 не подтвердилось. Об этом сообщил Житомирский областной лабораторный центр в Facebook.

«Сообщаем, что по результатам вирусологических исследований областного лабораторного центра подозрение на Covid-19 у 2-х больных с Емильчинского и 1 больного с Хорошевского районов не подтвердилось», - говорится в сообщении.

Вечером 14 марта подозрение на коронавирус также не подтвердилось и у 2 мужчин из Бердичевского и Андрушевского районов.

Напомним, 13 марта в инфекционном отделении Радомышльской райбольницы умерла 71-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус после возвращения из Польши. Сейчас в Украине есть 3 официально подтвержденные случаи коронавируса, кроме Житомирщины, болезнь диагностировали у двух 2 мужчин в Черновцах.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 16 марта в мире зафиксировано 169 387 случаев заражения коронавирусом, умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.
Тэги: коронавирус, Эпидемия, Житомирская область, анализы
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