В Житомирской области пятерых человек проверяли на коронавирус

У пяти жителей Житомирской области по результатам вирусологических исследований областного лабораторного центра подозрение на Covid-19 не подтвердилось. Об этом сообщил Житомирский областной лабораторный центр в Facebook
.
«Сообщаем, что по результатам вирусологических исследований областного лабораторного центра подозрение на Covid-19 у 2-х больных с Емильчинского и 1 больного с Хорошевского районов не подтвердилось»
, - говорится в сообщении.
Вечером 14 марта подозрение на коронавирус также не подтвердилось и у 2 мужчин из Бердичевского и Андрушевского районов.
Напомним, 13 марта в инфекционном отделении Радомышльской райбольницы умерла 71-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус
после возвращения из Польши. Сейчас в Украине есть 3 официально подтвержденные случаи коронавируса, кроме Житомирщины, болезнь диагностировали у двух 2 мужчин в Черновцах.
По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 16 марта в мире зафиксировано 169 387 случаев заражения коронавирусом, умерли 6 513 человек, выздоровели 77 257 человек.