Впервые более 3000 за сутки. В Украине зафиксирован новый рекорд по количеству заражений COVID-19

Число больных коронавирусом в Украине продолжает стремительно расти. По состоянию на пятницу, 11 сентября, коронавирус диагностировали еще у 3 144 человек. Это новый рекорд за все время эпидемии в стране.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины
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Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Киеве (404), Тернопольской (302), Одесской (283), Харьковской (280), Хмельницкой (198), Львовской областях (174).
Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 148 756 случаев COVID-19, 3 076 человек умерли, 67 000 человек выздоровели.
Ситуация на Житомирщине
По данным областного лабораторного центра за минувшие сутки в Житомирской области также зарегистрировали рекордное количество новых больных - 117 человек.
Всего в области с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 4055 человек.
По состоянию на 11 сентября переболели и выздоровели от коронавирусной болезни 2 327 пациентов. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 82 человека.