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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 11 » 09:58:15

Впервые более 3000 за сутки. В Украине зафиксирован новый рекорд по количеству заражений COVID-19

Сегодня, 10:17:44 1045 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Впервые более 3000 за сутки. В Украине зафиксирован новый рекорд по количеству заражений COVID-19

 Число больных коронавирусом в Украине продолжает стремительно расти. По состоянию на пятницу, 11 сентября, коронавирус диагностировали еще у 3 144 человек. Это новый рекорд за все время эпидемии в стране.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Киеве (404), Тернопольской (302), Одесской (283), Харьковской (280), Хмельницкой (198), Львовской областях (174).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 148 756 случаев COVID-19, 3 076 человек умерли, 67 000 человек выздоровели.


 

Ситуация на Житомирщине


По данным областного лабораторного центра за минувшие сутки в Житомирской области также зарегистрировали рекордное количество новых больных - 117 человек.

Всего в области с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 4055 человек.

По состоянию на 11 сентября переболели и выздоровели от коронавирусной болезни 2 327 пациентов. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 82 человека.

Тэги: Житомирская область, коронавирус, Эпидемия
Комментариев: 3
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 11:44:04, Сегодня [Материал]
+10

А тим часом норот продовжує ігнорувати елементарні правила карантину. В громадському транспорті 1% пасажирів в масках і на них дивляться як на прокажених.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:58:19, Сегодня [Материал]
-2

Идите на.уй.!
luda-zt
3 Ludmila G (luda-zt)   • 19:00:16, Сегодня [Материал]
+1

Сегодня пятница, а это значит гулять будут всю ночь до утра, у нас же по закону до 23:00, а по факту до 6:00 и без всяких там масок, антисептиков и дистанции.
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