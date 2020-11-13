Пандемия COVID-19. На Житомирщине число активных больных достигло 9000 человек

В Житомирской области за минувшие сутки, 12 ноября, подтверждено 549 новых случаев заболевания коронавирусом, 84 из них - в Житомире.
Оперативную информацию "Журналу Житомира
" предоставил Житомирский областной центр общественного здоровья
.
С начала года всего подтверждено в области 21 138 случаев, из них выздоровели 11 527 человек (131 за минувшие сутки).
По состоянию на 13 ноября на Житомирщине 9 267 активных больных коронавирусом
. Больше всего в Житомире - 2 540 человек.
Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 10 человек:
- 2 - в Житомире;
- 3 - в Бердичевском районе;
- 2 - в Житомирском районе;
- 1 - в Коростенском районе;
- 1 - в Малинском районе;
- 1 - в Народичском районе.
С начала пандемии коронавирус унес жизни 344 жителей Житомирской области.