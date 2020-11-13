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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Ноябрь » 13 » 11:20:42

Пандемия COVID-19. На Житомирщине число активных больных достигло 9000 человек

Сегодня, 11:35:42 591 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пандемия COVID-19. На Житомирщине число активных больных достигло 9000 человек

 В Житомирской области за минувшие сутки, 12 ноября, подтверждено 549 новых случаев заболевания коронавирусом, 84 из них - в Житомире.

Оперативную информацию "Журналу Житомира" предоставил Житомирский областной центр общественного здоровья.

С начала года всего подтверждено в области 21 138 случаев, из них выздоровели 11 527 человек (131 за минувшие сутки).

По состоянию на 13 ноября на Житомирщине 9 267 активных больных коронавирусом. Больше всего в Житомире - 2 540 человек.

Также стало известно, что от осложнений, вызванных вирусом, вчера умерли 10 человек:
 
  • 2 - в Житомире;
  • 3 - в Бердичевском районе;
  • 2 - в Житомирском районе;
  • 1 - в Коростенском районе;
  • 1 - в Малинском районе;
  • 1 - в Народичском районе.

С начала пандемии коронавирус унес жизни 344 жителей Житомирской области.

Тэги: Эпидемия, коронавирус, Житомирская область, статистика
Комментариев: 1
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:51:44, Сегодня [Материал]

А сколько умерло от туберкулёза? Больницу закрыли, больных выгнали на улицу. Напечатайте статистику?
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