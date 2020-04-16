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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 16 » 09:39:18

Количество больных коронавирусом в Украине пересекло отметку в 4000 человек

Сегодня, 09:56:18 1293 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Количество больных коронавирусом в Украине пересекло отметку в 4000 человек

 На Житомирщине за минувшие сутки по состоянию зарегистрировано 28 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

Сейчас в области уже 162 инфицированных коронавирусом жителя, из которых 4 случая летальных.

Случаи заболевания зафиксированы в следующих районах:
 
  • Коростенский - 54, из них за сутки зарегистрировано 8 новых случаев;
  • Бердичевский - 32, из которых 6 новых случаев;
  • Малинский - 23, из которых 2 новых случая;
  • г. Житомир - 31, из них 8 новых случаев за сутки;
  • Коростышевский - 7;
  • Житомирский - 4, из них 2 новых случая;
  • Овручский - 2;
  • Радомышльский - 2;
  • Черняховский - 2;
  • Новоград-Волынский - 2, из которых 1 новый случай;
  • Пулинский - 1;
  • Хорошевский - 1;
  • Лугинский - 1 новый случай.

По возрасту среди заболевших 13 жителей в возрасте от 0 до 17 лет, 20 - от 18 до 29 лет, 69 - от 30 до 49 лет, 35 - от 50 до 59 лет, 25 - от 65 лет и старше.
 

Ситуация в Украине


В течение 15 апреля получено 397 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 16 апреля подтверждено 4161 случай COVID-19.

Всего госпитализированы 1455 человек, из них 62 ребенка. На аппарате искусственной вентиляции легких 72 человека. На амбулаторном лечении 2706 пациентов.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 116 человек, из них 62 мужчины и 54 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 186 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

Тэги: статистика, коронавирус, украина, Житомирская область
Комментариев: 1
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 10:46:06, Сегодня [Материал]
+2

Спасибо за президента, который лично пригласил вирус в страну.
Не хотите вирус, так закройте РЫНКИ, ГРАНИЦЫ И ВСЕ ЦЕРКВИ.
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