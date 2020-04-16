Количество больных коронавирусом в Украине пересекло отметку в 4000 человек

На Житомирщине за минувшие сутки по состоянию зарегистрировано 28 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.
Сейчас в области уже 162
инфицированных коронавирусом жителя, из которых 4 случая летальных.
Случаи заболевания зафиксированы в следующих районах:
- Коростенский - 54, из них за сутки зарегистрировано 8 новых случаев;
- Бердичевский - 32, из которых 6 новых случаев;
- Малинский - 23, из которых 2 новых случая;
- г. Житомир - 31, из них 8 новых случаев за сутки;
- Коростышевский - 7;
- Житомирский - 4, из них 2 новых случая;
- Овручский - 2;
- Радомышльский - 2;
- Черняховский - 2;
- Новоград-Волынский - 2, из которых 1 новый случай;
- Пулинский - 1;
- Хорошевский - 1;
- Лугинский - 1 новый случай.
По возрасту среди заболевших 13 жителей в возрасте от 0 до 17 лет, 20 - от 18 до 29 лет, 69 - от 30 до 49 лет, 35 - от 50 до 59 лет, 25 - от 65 лет и старше.
Ситуация в Украине
В течение 15 апреля получено 397 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 16 апреля подтверждено 4161 случай COVID-19.
Всего госпитализированы 1455 человек, из них 62 ребенка. На аппарате искусственной вентиляции легких 72 человека. На амбулаторном лечении 2706 пациентов.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 116 человек, из них 62 мужчины и 54 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 186 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.
Не хотите вирус, так закройте РЫНКИ, ГРАНИЦЫ И ВСЕ ЦЕРКВИ.