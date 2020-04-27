В Житомирской области от COVID-19 вылечились уже 10 человек: статистика на 27 апреля

В Житомирской области по состоянию на утро 27 апреля подтвержден 351 случай заболевания коронавирусом (3 новых больных за сутки). Такие данные приводит Центр общественного здоровья Украины.
Как стало известно «Журналу Житомира
», наибольшее количество инфицированных наблюдается в Житомире - 119 человек, в Коростене - 66 и в Бердичеве - 61.
По данным Житомирского областного лабораторного центра, в области уже выздоровели от коронавируса 10 жителей, из которых 1 из Бердичевском района, 7 из Малинского района, 1 из Радомышльского района и 1 из Житомира.
Коронавирус в Житомирской области
- 119 случаев в Житомире;
- 66 случаев в Коростене;
- 61 случай в Бердичеве;
- 27 случаев в Малине;
- 8 случаев в Черняховском районе;
- 12 случаев в Житомирском районе;
- 7 случаев в Новограде-Волынском;
- 6 случаев в Андрушевском районе;
- 5 случаев в Коростышевском районе;
- 5 случаев в Олевске;
- 3 случая в Радомышле;
- 5 случаев в Бердичевском районе;
- 5 случаев в Любарском районе;
- 3 случая в Коростышеве;
- 3 случая в Хорошевском районе;
- 2 случая в Овруче;
- 2 случая в Пулинах;
- 2 случая в Чудновском районе;
- 1 случай в Малинском районе;
- 1 случай в Коростенском районе;
- 1 случай в Олевском районе;
- 1 случай в Лугинском районе;
- 1 случай в Олевском районе;
- 1 случай в Новоград-Волынском районе;
- 1 случай в Ружинском районе;
- 1 случай в Народичском районе;
- 1 случай в Радомышльском районе;
- 1 случай в Попельнянском районе.
Коронавирус в Украине
В течение 26 апреля получено 392 уведомления о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 27 апреля подтверждено 9009 случаев COVID-19
.
Всего госпитализировано 2833 человека, из них 124 ребенка и 294 медика. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 110 человек, в том числе один ребенок и 7 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 220 человек
, из них 116 мужчин и 104 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 864 пациента уже выздоровели
- повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.
В Житомирской области от COVID-19 вылечились уже 10 человек: статистика на 27 апреля