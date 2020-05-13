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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 13 » 08:31:01

Коронавирус в Житомирской области: за сутки выздоровели почти втрое больше людей, чем заболели

Вчера, 08:32:01 1021 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус в Житомирской области: за сутки выздоровели почти втрое больше людей, чем заболели

 За прошедшие сутки, 12 мая, на Житомирщине лабораторным путем подтвердили еще 5 новых случаев заболевания коронавирус. Об этом информирует Житомирская облгосадминистрация.

Новые случаи установлены в:
 
  • Любаре - 1 (мужчина, 65 лет);
  • Житомире - 1 (женщина, 48 лет);
  • Житомирском районе - 3 (женщина, 49 лет; женщина, 60 лет; женщина, 57 лет).

Сейчас в Житомирской области 530 зарегистрированных диагнозов COVID-19. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 183 пациента, в Коростенском районе - 101 и в Бердичевском районе - 98.

Также за минувшие сутки выздоровели 13 пациентов: повторное ПЦР-исследование не выявило вирус в организме. Это жители Житомира, Малина, Коростышева, Коростеня, Новограда-Волынского и Андрушевки.

По состоянию на 13 мая в Житомирской области выздоровели от коронавирусной инфекции 67 человек.
Тэги: коронавирус, Житомирская область, статистика
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