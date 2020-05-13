За прошедшие сутки, 12 мая, на Житомирщине лабораторным путем подтвердили еще 5 новых случаев заболевания коронавирус. Об этом информирует Житомирская облгосадминистрация.
Новые случаи установлены в:
- Любаре - 1 (мужчина, 65 лет);
- Житомире - 1 (женщина, 48 лет);
- Житомирском районе - 3 (женщина, 49 лет; женщина, 60 лет; женщина, 57 лет).
Сейчас в Житомирской области 530 зарегистрированных диагнозов COVID-19. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 183 пациента, в Коростенском районе - 101 и в Бердичевском районе - 98.
Также за минувшие сутки выздоровели 13 пациентов: повторное ПЦР-исследование не выявило вирус в организме. Это жители Житомира, Малина, Коростышева, Коростеня, Новограда-Волынского и Андрушевки.
По состоянию на 13 мая в Житомирской области выздоровели от коронавирусной инфекции 67 человек.
Коронавирус в Житомирской области: за сутки выздоровели почти втрое больше людей, чем заболели