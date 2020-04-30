На Житомирщине за последние сутки лабораторно подтвердили 17 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, по состоянию на 30 апреля в регионе уже 374 зарегистрированных диагнозов COVID-19.
Новых пациентов с коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Житомире (3), Бердичеве (10), Коростене (3), Житомирском районе (1).
Новые случаи:
- Бердичев - 10 (женщина, 42 года; женщина, 44 года, женщина, 38 лет; женщина, 42 года; женщина, 52 года; женщина, 44 года; женщина, 61 год; женщина, 59 лет; женщина, 58 лет; женщина 79 лет);
- Коростень - 3 (женщина, 55 лет; мужчина, 54 года; мужчина, 34 года).
- Житомир - 3 (женщина, 39 лет; мужчина, 70 лет; женщина, 75 лет);
- Житомирский район - 1 (женщина, 49 лет).
Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 126 пациентов, в Коростене - 69 и в Бердичеве - 73.
В настоящее время в Житомирской области от коронавируса выздоровел уже 21 пациент. Также зафиксировано 10 летальных случаев
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Коронавирус в Украине
В течение 29 апреля получено 540 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 30 апреля подтверждено 10406 случаев COVID-19
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Всего госпитализированы 3214 человек. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 138 пацеинтов.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умер 261 человек, из них 146 мужчин и 115 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 1238 пациентов уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.
После спада - подъем: в Житомирской области за сутки 17 новых случаев инфицирования COVID-19