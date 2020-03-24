Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 24 марта

"Житомирян, которых мы встретили со спецпоездов (первый поезд - 12, второй - 23), сразу проверили врачи. Им сделали необходимые тесты. Люди дали расписки, что будут соблюдать правила домашней самоизоляции. У полиции есть вся информация, они будут контролировать процесс вместе с семейными врачами. Одна семья изъявила желание самоизолироваться не дома. Ее мы разместили в другом месте", - проинформировал мэр Житомира.