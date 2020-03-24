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Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 24 марта

Сегодня, 09:13:51 1744 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 24 марта

 В Житомире по состоянию на 8:00 утра 24 марта не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом, новых подозрений на COVID-19 также не было.

Об этом заявил городской голова Сергей Сухомлин. Также он рассказал о житомирянах, которые вчера на спецпоездах вернулись в Украину.
 

"Житомирян, которых мы встретили со спецпоездов (первый поезд - 12, второй - 23), сразу проверили врачи. Им сделали необходимые тесты. Люди дали расписки, что будут соблюдать правила домашней самоизоляции. У полиции есть вся информация, они будут контролировать процесс вместе с семейными врачами. Одна семья изъявила желание самоизолироваться не дома. Ее мы разместили в другом месте", - проинформировал мэр Житомира.


Полиция возбудила уголовное дело на инфицированного коронавирусом жителя Житомира


Полиция возбудила уголовное дело в отношении больного коронавирусом жителя Житомира, который возил туристов в Австрию. Правоохранители выяснили, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек.


Для обсервации житомирян, вернувшихся из-за рубежа, подготовили гостиничные номера


Жителей Житомира и области, которые возвращаются из-за границы, продолжают встречать на железнодорожном вокзале в Киеве и готовят для них санатории и гостиницы. По словам начальника управления здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика, за последние дни из-за границы вернулись более 50 человек и они находятся под наблюдением семейных врачей.
 

Бизнесмен на борьбу с COVID-19 предоставил Житомиру более миллиона гривен


В Житомире больничные заведения открыли счета для зачисления благотворительных взносов - все они будут направлены на предотвращение распространения коронавируса. Предприниматель Юрий Бирюченко уже предоставил городу 1,2 млн грн на приобретение аппарата ИВЛ.
Тэги: сводка, статистика, коронавирус, Житомир
Комментариев: 1
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 09:32:35, Сегодня [Материал]
+1

Расписки дали?? Ну ну....
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