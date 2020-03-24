Коронавирус в Житомире: главное по состоянию на 24 марта

В Житомире по состоянию на 8:00 утра 24 марта не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом, новых подозрений на COVID-19 также не было.
Об этом заявил городской голова Сергей Сухомлин
. Также он рассказал о житомирянах, которые вчера на спецпоездах вернулись в Украину.
"Житомирян, которых мы встретили со спецпоездов (первый поезд - 12, второй - 23), сразу проверили врачи. Им сделали необходимые тесты. Люди дали расписки, что будут соблюдать правила домашней самоизоляции. У полиции есть вся информация, они будут контролировать процесс вместе с семейными врачами. Одна семья изъявила желание самоизолироваться не дома. Ее мы разместили в другом месте", - проинформировал мэр Житомира.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении больного коронавирусом жителя Житомира, который возил туристов в Австрию. Правоохранители выяснили, что рейсами авиалиний в обе стороны одновременно с больным воспользовались еще более 30 человек.
Жителей Житомира и области, которые возвращаются из-за границы, продолжают встречать на железнодорожном вокзале в Киеве и готовят для них санатории и гостиницы. По словам начальника управления здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика, за последние дни из-за границы вернулись более 50 человек и они находятся под наблюдением семейных врачей.
В Житомире больничные заведения открыли счета для зачисления благотворительных взносов - все они будут направлены на предотвращение распространения коронавируса. Предприниматель Юрий Бирюченко уже предоставил городу 1,2 млн грн на приобретение аппарата ИВЛ.