В Житомирской области за минувшие сутки зарегистрировано 15 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщили в областном совете.
Наибольшее количество новых больных в Житомире - 11 новых случаев. Среди инфицированных есть годовалый ребенок.
Новые случаи 16 апреля зарегистрированы:
- 11 случаев в Житомире (женщина, 35 лет; мужчина, 18 лет; женщина, 61 год; мужчина, 31 год; мальчик, 1 год; мужчина, 55 лет; мужчина, 29 лет; женщина, 44 года, женщина, 68 лет; женщина, 31 год; мужчина, 67 лет);
- 2 случая в Черняхове (мужчина, 67 лет; женщина, 49 лет);
- 1 случай в Коростене (женщина, 29 лет);
- 1 случай в Новограде-Волынском (женщина, 27 лет).
По состоянию на утро 17 апреля на Житомирщине лабораторно подтверждены 177 случаев COVID-19
.
Крупнейшим центром с подтвержденным COVID-19 является Коростень, где такой диагноз имеют 54 жителя города. В Житомире количество больных также выросло - до 42 пациентов. Довольно много инфицированных в Бердичеве - 29 человек, и в Малине - 22 человека.
Ситуация в Украине
В течение 16 апреля получено 501 сообщение (новый антирекорд) о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 17 апреля подтверждено 4662 случая COVID-19
.
Всего госпитализированы 1611 человек, из них 73 ребенка. На амбулаторном лечении 3051 пациент.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 125 человек, из них 66 мужчин и 59 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (87%).
В общем 246 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.
За сутки в Житомире 11 новых инфицированных коронавирусом, среди них - годовалый ребенок