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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 9 » 09:55:38

Коронавирус в Житомирской области: количество зафиксированных случаев на 9 апреля

Сегодня, 10:07:38 3262 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус в Житомирской области: количество зафиксированных случаев на 9 апреля

 В Житомирской области за минувшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на 9 часов утра 9 апреля в области 31 лабораторно подтвержденный случай.

По информации областного совета, новые случаи зарегистрированы: 3 в Бердичевском районе и 1 случай - в Житомире.

Сейчас в Житомирской городской больнице №1 находится 4 пациента с коронавирусом. Случаи выздоровления в Житомирской области еще не зафиксированы.

"За прошедшие сутки поступило 21 срочное сообщение на подозрение COVID-19. Всего за период мониторинга с 29 января по 9 апреля поступило 150 срочных сообщений на подозрение заболевания", - добавляют в облсовете.

Возрастная структура заболеваемости по области:
 
  • 0-17 лет - 1 случай;
  • 18-29 лет - 1 случай;
  • 30-49 лет - 10 случаев;
  • 50-69 лет - 9 случаев;
  • старше 65 лет - 10 случаев.


Ситуация в Украине


За минувшие сутки Центр общественного здоровья подтвердил 224 новых случаев. По состоянию на 9:30 в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 45 пациентов выздоровели. Всего зафиксировано 57 летальных случаев от COVID-19 в Украине.

Тэги: сводка, Житомирская область, статистика, коронавирус
Комментариев: 2
melan
1 melan (melan)   • 14:57:27, Сегодня [Материал]
0

народ шастает по городу кто куда, в таких условиях вирус не остановить. Должен быть тотальный запрет на выход из дома минимум на месяц.
TarasS
2 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 15:12:59, Сегодня [Материал]
0

"народ шастает по городу кто куда, в таких условиях вирус не остановить. Должен быть тотальный запрет на выход из дома минимум на месяц."

І це пише людина, яка пару днів тому скаржилася, що не зможе відвідувати батьків без перепустки.
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