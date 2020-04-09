В Житомирской области за минувшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания COVID-19. По состоянию на 9 часов утра 9 апреля в области 31 лабораторно подтвержденный случай.
По информации областного совета, новые случаи зарегистрированы: 3 в Бердичевском районе и 1 случай - в Житомире.
Сейчас в Житомирской городской больнице №1 находится 4 пациента с коронавирусом. Случаи выздоровления в Житомирской области еще не зафиксированы.
"За прошедшие сутки поступило 21 срочное сообщение на подозрение COVID-19. Всего за период мониторинга с 29 января по 9 апреля поступило 150 срочных сообщений на подозрение заболевания"
, - добавляют в облсовете.
Возрастная структура заболеваемости по области:
- 0-17 лет - 1 случай;
- 18-29 лет - 1 случай;
- 30-49 лет - 10 случаев;
- 50-69 лет - 9 случаев;
- старше 65 лет - 10 случаев.
Ситуация в Украине
За минувшие сутки Центр общественного здоровья подтвердил 224 новых случаев
. По состоянию на 9:30 в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
, из них 45 пациентов выздоровели. Всего зафиксировано 57 летальных случаев от COVID-19 в Украине.
Коронавирус в Житомирской области: количество зафиксированных случаев на 9 апреля
І це пише людина, яка пару днів тому скаржилася, що не зможе відвідувати батьків без перепустки.