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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 4 » 09:51:13

COVID-19 в Житомире и области: за выходные существенно выросло число диагностированных случаев

Вчера, 10:04:13 2646 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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COVID-19 в Житомире и области: за выходные существенно выросло число диагностированных случаев

 В Житомирской области в течение трех выходных лабораторно подтвердили 40 новых случаев заболевания коронавирусом. Следовательно, по состоянию на утро 4 мая в нашем регионе уже 430 зарегистрированных диагнозов COVID-19.

За последние сутки лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию у 7 пациентов из Житомира, Коростеня, Бердичева и Малина.
 

Интерактивная карта распространения коронавируса



Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 151 пациент, в Коростене - 89 и Бердичеве - 80.

По состоянию на 4 апреля в Житомирской области выздоровели от коронавируса 23 человека.
 

Коронавирус в Украине


В течение 3 мая получено 418 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 4 мая подтверждено 12331 случай COVID-19.

Всего госпитализировано 3662 человека. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 160 человек.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медиков. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 1619 пациентов уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

Тэги: статистика, Житомирская область, коронавирус, сводка
Комментариев: 7
melan
1 melan (melan)   • 10:13:50, Вчера [Материал]
0

идите на поводу у барыг, открывайте рынки, и будет вам счастье.
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2 Name Surname (viewer)   • 10:22:25, Вчера [Материал]
0

Може ще й до купи мережі супермаркетів закриємо?
melan
3 melan (melan)   • 10:53:13, Вчера [Материал]
0

немешалобы закрыть все на месяц. учитесь у китайцев
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4 Name Surname (viewer)   • 11:02:22, Вчера [Материал]
+1

А чому не взяти за приклад Південну Корею чи Японію. Хіба вони гірше справились?
melan
5 melan (melan)   • 11:09:05, Вчера [Материал]
+2

У них люди намного дисциплинированные чем наша кугутня. Там соблюдают дистанцию, носят маски и тд.
zt-gregori
6 Ігор (zt-gregori)   • 11:10:47, Вчера [Материал]
+4

вони все це робили до пандемії, це виховання та багаторічні традиції у суспільстві - не наражати інших небезпеці.

у нас в головах людей це, на жаль, за 2 місяці неможливо виховати.
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 11:29:40, Вчера [Материал]
+1

ничего там не выховывали

просто люди верят властям, а власти соответственно не врут людям.
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