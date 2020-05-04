В Житомирской области в течение трех выходных лабораторно подтвердили 40 новых случаев заболевания коронавирусом. Следовательно, по состоянию на утро 4 мая в нашем регионе уже 430 зарегистрированных диагнозов COVID-19.
За последние сутки лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию у 7 пациентов из Житомира, Коростеня, Бердичева и Малина.
Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 151 пациент, в Коростене - 89 и Бердичеве - 80.
По состоянию на 4 апреля в Житомирской области выздоровели от коронавируса 23 человека.
Коронавирус в Украине
В течение 3 мая получено 418 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 4 мая подтверждено 12331 случай COVID-19.
Всего госпитализировано 3662 человека. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 160 человек.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медиков. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 1619 пациентов уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.
COVID-19 в Житомире и области: за выходные существенно выросло число диагностированных случаев
у нас в головах людей це, на жаль, за 2 місяці неможливо виховати.
просто люди верят властям, а власти соответственно не врут людям.