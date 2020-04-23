Коронавирус в Житомирской области: количество инфицированных превысило 300 человек

В Житомирской области количество инфицированных коронавирусом превысило 300 человек. По состоянию на утро, 23 апреля, на Житомирщине уже подтверждено 304 случая COVID-19. По количеству больных наш регион занимает 8 место в стране.
22 апреля у жителей Житомирской области подтвердили 17 новых случаев заболевания коронавирусом
: 10 в Бердичеве; 3 в Житомире; по одному случаю в Андрушевке, Бердичевском, Народичском и Радомышльском районе.
По состоянию на 23 апреля в Житомире зарегистрирован 91 случай COVID-19 (один человек выздоровел).
Также «Журналу Житомира
» стало известно, что 22 апреля от коронавируса выздоровела жительница Коростеня, у которой повторное тестирование не выявило инфекции в организме.
Коронавирус на Житомирщине
- 91 случай в Житомире;
- 64 случая в Коростене;
- 61 случай в Бердичеве;
- 26 случаев и Малине;
- 7 случаев в Черняховском районе;
- 7 случаев в Житомирском районе;
- 6 случаев и Новоград-Волынском;
- 5 случаев в Коростышевском районе;
- 4 сулчая в Олевске;
- 5 случаев в Житомирской области;
- 3 случая в Радомышле;
- 4 случая в Бердичевском районе;
- 3 случая в Коростышеве;
- 3 случая в Хорошевском районе;
- 2 случая в Овруче;
- 2 случая в Пулинах;
- 2 случая в Чудновском районе;
- 1 случай в Малинском районе;
- 1 случай в Коростенском районе;
- 1 случай в Олевском районе;
- 1 случай в Лугинском районе;
- 1 случай в Олевском районе;
- 1 случай в Новоград-Волынском районе;
- 1 случай в Любарском районе;
- 1 случай в Народичском районе;
- 1 случай в Радомышльском районе.
Коронавирус в Украине
В течение 22 апреля получено 578 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 23 апреля подтверждено 7170 случаев COVID-19
.
Всего госпитализированы 2308 человек, из них 103 ребенка. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 100 человек. На амбулаторном лечении 4862 пациента.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек
, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 504 человека уже выздоровели
- повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.
Коронавирус в Житомирской области: количество инфицированных превысило 300 человек
Поэтому спасибо музонутой зеленмассе за президента-*******!
Ты предсказуем, словно бот.
Ну тогда расскажи мне про Мерседес Ермака, открытые границы для вируса и незакрытые московские церкви.
Я еще не говорю про замалчиваемость, что люди умирают, а им потом пишут "грип" и т.д.
у них есть своя авиакомпания
и рыбой полмира снабжают
викинги, гены пальцем не раздавиш.....
Я написал это к тому что "карантин" должен быть жесткий а не только видимость создавать, т .к. у нас больных намного больше.
https://radiotrek.rv.ua/news/koronavirus_maie_kupu_syurpryziv_patologoanato
m_rozkazav_shcho_pokazuie_roztyn_zagyblyh_vid_covid19_248440.html
Версия про вирусную пневмонию разваливается. Надо защищать сосуды и кровь. Кровь не может нести кислород, от туда и кислородная недостаточность. Плюс мелкие сосуды разрушаются в лёгких (кровь там не может насытится кислородом) и в кишечнике (важный орган иммунной системы).
"Вирусы атакуют клетки организма, чтобы размножаться внутри них. Обычно вирус попадает в лёгкие воздушно-капельным путём: на вдохе, через рот или через нос. Затем вирус проникает внутрь клеток, выстилающих дыхательные пути, и в альвеолы лёгких. В результате клетка чаще всего погибает, убитая напрямую вирусом либо в результате саморазрушения путём апоптоза.
Дальнейшие повреждения лёгких происходят в результате иммунного ответа организма на вторжение инфекции. Белые кровяные тельца, в особенности лимфоциты, отвечают за активацию разнообразных химических веществ (цитокинов), что вызывает скопление жидкости в альвеолах. Сочетание саморазрушения клеток и скопления жидкости в лёгких приводит к нарушениям в кислородном обмене и кислородному голоданию."
Так течёт вирусная пневмония,но вам как поклоннику системы семашко человеку с высокой учёной степенью виднее))))
Отменят карантин и люди начнут гулять по стихийным рынкам, в 100 метрах от недомэрии. Люди будут выходить один на один у памятника Королёву.
Рано или поздно, но заболеют все. Только одни перенесут легко, а другие не очень.
Тут даже не поможет "бегите отсюда и забирайте деток" ибо во-первых, вы там нафик не нужны, а во-вторых - там тоже не всё в шоколаде.