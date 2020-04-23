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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 23 » 09:41:56

Коронавирус в Житомирской области: количество инфицированных превысило 300 человек

Сегодня, 09:54:56 3213 20 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Коронавирус в Житомирской области: количество инфицированных превысило 300 человек

 В Житомирской области количество инфицированных коронавирусом превысило 300 человек. По состоянию на утро, 23 апреля, на Житомирщине уже подтверждено 304 случая COVID-19. По количеству больных наш регион занимает 8 место в стране.

22 апреля у жителей Житомирской области подтвердили 17 новых случаев заболевания коронавирусом: 10 в Бердичеве; 3 в Житомире; по одному случаю в Андрушевке, Бердичевском, Народичском и Радомышльском районе.

По состоянию на 23 апреля в Житомире зарегистрирован 91 случай COVID-19 (один человек выздоровел).

Также «Журналу Житомира» стало известно, что 22 апреля от коронавируса выздоровела жительница Коростеня, у которой повторное тестирование не выявило инфекции в организме.
 

Коронавирус на Житомирщине

 
  • 91 случай в Житомире;
  • 64 случая в Коростене;
  • 61 случай в Бердичеве;
  • 26 случаев и Малине;
  • 7 случаев в Черняховском районе;
  • 7 случаев в Житомирском районе;
  • 6 случаев и Новоград-Волынском;
  • 5 случаев в Коростышевском районе;
  • 4 сулчая в Олевске;
  • 5 случаев в Житомирской области;
  • 3 случая в Радомышле;
  • 4 случая в Бердичевском районе;
  • 3 случая в Коростышеве;
  • 3 случая в Хорошевском районе;
  • 2 случая в Овруче;
  • 2 случая в Пулинах;
  • 2 случая в Чудновском районе;
  • 1 случай в Малинском районе;
  • 1 случай в Коростенском районе;
  • 1 случай в Олевском районе;
  • 1 случай в Лугинском районе;
  • 1 случай в Олевском районе;
  • 1 случай в Новоград-Волынском районе;
  • 1 случай в Любарском районе;
  • 1 случай в Народичском районе;
  • 1 случай в Радомышльском районе.


Коронавирус в Украине


В течение 22 апреля получено 578 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 23 апреля подтверждено 7170 случаев COVID-19.

Всего госпитализированы 2308 человек, из них 103 ребенка. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 100 человек. На амбулаторном лечении 4862 пациента.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 187 человек, из них 94 мужчины и 93 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 504 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.
Тэги: коронавирус, Житомирская область, сводка, статистика
Комментариев: 20
melan
1 melan (melan)   • 10:44:03, Сегодня [Материал]
+2

Парамонов дело предлагал- закрыть на десять дней город, все магазины, и полностью запретить все передвижения по городу. Только так можно было выявить зараженных и отследить их окружение. Но власть боится таких радикальных действий и жует сопли. По другому с этой заразой не получится. С таким смехотворным карантином количество зараженных будет только увеличиваться. Да и в мае вряд ли снимут ограничения карантина.
Antisvinomir1
2 Johnny (Antisvinomir1)   • 10:53:00, Сегодня [Материал]
+2

А зеленые Музоублюдки иначе не могут. Для них и Ермак с Мерседесом- Божья Роса.
Поэтому спасибо музонутой зеленмассе за президента-*******!
Karab
4 Сергей (Karab)   • 11:40:37, Сегодня [Материал]
0

делом бы занялся. От твоего говнометания толку 0,0%
Ты предсказуем, словно бот.
Antisvinomir1
10 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:24:36, Сегодня [Материал]
+1

Что, срочно вызвали поддержать зеленого собрата?
Ну тогда расскажи мне про Мерседес Ермака, открытые границы для вируса и незакрытые московские церкви.
bobrikov
3 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 11:12:53, Сегодня [Материал]
+3

мне понравилось как сделали в Исландии, тупо всех начали проверять на короновирус, у кого есть болезнь....у 80 % при болезни нет ее признаков, то есть нет температуры и т.д.(тупо ходят других заражают) то есть наши показатели можно спокойно еще множить на 80 :)
Я еще не говорю про замалчиваемость, что люди умирают, а им потом пишут "грип" и т.д.
melan
5 melan (melan)   • 11:43:04, Сегодня [Материал]
0

Той Исландии всего то 364134 человека.
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 11:53:59, Сегодня [Материал]
+3

зато они победили в войне с бриташками
у них есть своя авиакомпания
и рыбой полмира снабжают

викинги, гены пальцем не раздавиш.....
bobrikov
9 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:22:43, Сегодня [Материал]
0

да не важно какое население у Исландии, я ее привел примером ради статистики, что люди которые больные короновирусом 80% без симптомов,а у нас делаются тесты только с явными признаками болезни, следовательно поэтому наша статистика бред и ее можно множить на 80 спокойно.
Atillanta
6 Иванна (Atillanta)   • 11:44:58, Сегодня [Материал]
+2

Если у у 80 % больных нет симптомов (переносят очень легко и диагностируется только тестом), то тогда летальность будет порядка сезонного гриппа (порядка 0.1%), а не 2-3% как заявляют. Тогда зачем надо было панику подымать и карантины устраивать. Достаточно было бы обычных мер. Это значит, что истинные цели таких жёстких карантинных мер несколько отличаются от борьбы с эпидемией.
bobrikov
11 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:31:56, Сегодня [Материал]
+2

Не согласен, но и спорить тут не буду, эта инфекция очень легко передается... и смертность намного больше чем от гриппа и т.д. в Италии статистику посмотрите от гриппа и от короновируса....
Я написал это к тому что "карантин" должен быть жесткий а не только видимость создавать, т .к. у нас больных намного больше.
Antisvinomir1
12 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:35:55, Сегодня [Материал]
+3

КТО будет контролировать??? Недополиция??? Недовласти с недопрезидентом???
Atillanta
13 Иванна (Atillanta)   • 12:41:56, Сегодня [Материал]
+1

Карантин - это только часть комплексных мер по пресечению распостранения инфекции и возникновения летальных случаев. Меры должны быть научно-обоснованные, последовательные и рациональные. А не случайные шарахания и имитации бурной деятельности. В Италии много погибших из-за неправильно организованной медицинской помощи. Например, много больных умерло от внутрибольничных инфекций (они антибиотико-резистентные), создавались неблагоприятные эпидимиологические условия в домах престарелых, много приписок - умер от инсульта, написали коронавирус и т.д.
Antisvinomir1
14 Johnny (Antisvinomir1)   • 12:44:57, Сегодня [Материал]
+1

Для того , чтобы все это делать, должна быть ВЛАСТЬ, а не зеленый ублюдок. Власть, которая может брать на себя ответственность, а не засирать мозги стаду видеороликами про себя любимого президента.
bobrikov
15 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:52:44, Сегодня [Материал]
0

опять не согласен, не сравнивайте нашу медицина и Итальянскую) это у нас в Николаевской области "чудо" было, не было заболевших.... просто тупо люди умирали и т.д. "грипп" осложнение и т.д. Испания еще статистика интересная.
Atillanta
16 Иванна (Atillanta)   • 13:25:43, Сегодня [Материал]
+1

Так к итальянской и им подобной системе мы и стремимся, вернее к полному отсутствию мед. помощи кроме клиник для богатых. В первую очередь под сокращение попадают как раз инфекционные больницы (ну и конечно местные районные) ибо с точки зрения капиталистов - нерациональные. Лучше системы Семашко ещё ни кто не придумал.
Atillanta
7 Иванна (Atillanta)   • 11:52:09, Сегодня [Материал]
-1

Интересные результаты были получены после патологоанатомического изучения умерших от COVID-19 и анализов больных.
https://radiotrek.rv.ua/news/koronavirus_maie_kupu_syurpryziv_patologoanato
m_rozkazav_shcho_pokazuie_roztyn_zagyblyh_vid_covid19_248440.html
Версия про вирусную пневмонию разваливается. Надо защищать сосуды и кровь. Кровь не может нести кислород, от туда и кислородная недостаточность. Плюс мелкие сосуды разрушаются в лёгких (кровь там не может насытится кислородом) и в кишечнике (важный орган иммунной системы).
garold
17 Кonstantin (garold)   • 14:16:27, Сегодня [Материал]
0

Девушка вы как то много здесь куйни нагородили:
"Вирусы атакуют клетки организма, чтобы размножаться внутри них. Обычно вирус попадает в лёгкие воздушно-капельным путём: на вдохе, через рот или через нос. Затем вирус проникает внутрь клеток, выстилающих дыхательные пути, и в альвеолы лёгких. В результате клетка чаще всего погибает, убитая напрямую вирусом либо в результате саморазрушения путём апоптоза.

Дальнейшие повреждения лёгких происходят в результате иммунного ответа организма на вторжение инфекции. Белые кровяные тельца, в особенности лимфоциты, отвечают за активацию разнообразных химических веществ (цитокинов), что вызывает скопление жидкости в альвеолах. Сочетание саморазрушения клеток и скопления жидкости в лёгких приводит к нарушениям в кислородном обмене и кислородному голоданию."
Так течёт вирусная пневмония,но вам как поклоннику системы семашко человеку с высокой учёной степенью виднее))))
Atillanta
19 Иванна (Atillanta)   • 14:34:30, Сегодня [Материал]
0

Вот только не надо мне здесь лекции читать по вирусной пневмонии и копировать в сообщение официальную версию про острый респираторный дистресс-синдром. Открыл Америку через форточку. Я сослалась на результаты исследования ПАТОЛОГОАНАТОМА. В медицинской практике не может быть более достоверных результатов чем результы вскрытия. А свои модельные и дилетантские представления оставьте при себе.
Стихийный_рынок
18 недомэрия (Стихийный_рынок)   • 14:23:38, Сегодня [Материал]
+1

Карантин, скорее всего, будут продлевать и дальше. Но это не поможет в любом случае. Люди - идиоты. Не все, конечно. Но большинство.
Отменят карантин и люди начнут гулять по стихийным рынкам, в 100 метрах от недомэрии. Люди будут выходить один на один у памятника Королёву.
Рано или поздно, но заболеют все. Только одни перенесут легко, а другие не очень.
Тут даже не поможет "бегите отсюда и забирайте деток" ибо во-первых, вы там нафик не нужны, а во-вторых - там тоже не всё в шоколаде.
melan
20 melan (melan)   • 14:58:45, Сегодня [Материал]
+3

то что мы там никому не нужны это правда, но мы и тут никому не нужны. Это факт.
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