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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 22 » 09:40:46

Статистика коронавируса в Житомире на 22 апреля: за сутки 11 новых случаев

Вчера, 09:56:46 4768 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Статистика коронавируса в Житомире на 22 апреля: за сутки 11 новых случаев

 За прошедшие сутки в Житомирской области подтвердили еще 17 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на утро 22 апреля в регионе уже 287 зарегистрированных диагнозов COVID-19.

Больше всего заболевших коронавирусом в Житомире. За минувшие сутки тесты показали положительный результат у 11 человек, таким образом в городе уже 88 больных.

Новые случаи в Житомире: женщина, 62 года; мужчина, 37 лет; женщина, 63 года; мужчина, 62 года; женщина, 35 лет; женщина, 50 лет; женщина, 65 лет; женщина, 51 год; женщина, 38 лет; мужчина, 64 года; женщина, 21 год.

Ситуация по области на утро 22 апреля:
 
  • 88 случаев в Житомире (1 - выздоровел 14.04.2020);
  • 64 случая в Коростене;
  • 51 случай в Бердичеве;
  • 26 случаев в Малине;
  • 7 случаев в Черняховском районе;
  • 7 случаев и Житомирском районе;
  • 6 случаев в Новоград-Волынском;
  • 5 случаев в Коростышевском районе;
  • 4 случая в Олевске;
  • 4 случая в Житомирской области;
  • 3 случая в Радомышле;
  • 3 случая Бердичевском районе;
  • 3 случая в Коростышеве;
  • 3 случая в Хорошевском районе;
  • 2 случая в Овруче;
  • 2 случая в Пулинах;
  • 2 случая в Чудновском районе;
  • 1 случай в Малинском районе;
  • 1 случай в Коростенском районе;
  • 1 случай в Олевском районе;
  • 1 случай в Лугинском районе;
  • 1 случай в Олевском районе;
  • 1 случай в Новоград-Волынском районе;
  • 1 случай в Любарском районе.


Ситуация в Украине


В течение 21 апреля получено 467 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 6592 случаев COVID-19.

Всего госпитализированы 2126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 92 человека. На амбулаторном лечении 4466 пациентов.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 174 человека, из них 90 мужчин и 84 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 424 человека уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

Тэги: Житомир, статистика, сводка, коронавирус
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