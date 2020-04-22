Статистика коронавируса в Житомире на 22 апреля: за сутки 11 новых случаев

За прошедшие сутки в Житомирской области подтвердили еще 17 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на утро 22 апреля в регионе уже 287 зарегистрированных диагнозов COVID-19
.
Больше всего заболевших коронавирусом в Житомире. За минувшие сутки тесты показали положительный результат у 11 человек, таким образом в городе уже 88 больных
.
Новые случаи в Житомире: женщина, 62 года; мужчина, 37 лет; женщина, 63 года; мужчина, 62 года; женщина, 35 лет; женщина, 50 лет; женщина, 65 лет; женщина, 51 год; женщина, 38 лет; мужчина, 64 года; женщина, 21 год.
Ситуация по области на утро 22 апреля:
- 88 случаев в Житомире (1 - выздоровел 14.04.2020);
- 64 случая в Коростене;
- 51 случай в Бердичеве;
- 26 случаев в Малине;
- 7 случаев в Черняховском районе;
- 7 случаев и Житомирском районе;
- 6 случаев в Новоград-Волынском;
- 5 случаев в Коростышевском районе;
- 4 случая в Олевске;
- 4 случая в Житомирской области;
- 3 случая в Радомышле;
- 3 случая Бердичевском районе;
- 3 случая в Коростышеве;
- 3 случая в Хорошевском районе;
- 2 случая в Овруче;
- 2 случая в Пулинах;
- 2 случая в Чудновском районе;
- 1 случай в Малинском районе;
- 1 случай в Коростенском районе;
- 1 случай в Олевском районе;
- 1 случай в Лугинском районе;
- 1 случай в Олевском районе;
- 1 случай в Новоград-Волынском районе;
- 1 случай в Любарском районе.
Ситуация в Украине
В течение 21 апреля получено 467 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 6592 случаев COVID-19
.
Всего госпитализированы 2126 человек, из них 97 детей. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 92 человека. На амбулаторном лечении 4466 пациентов.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 174 человека
, из них 90 мужчин и 84 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 424 человека уже выздоровели
- повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.