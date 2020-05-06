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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 6 » 10:37:59

COVID-19 в Житомире и области: статистика на 6 мая

Сегодня, 10:50:59 951 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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COVID-19 в Житомире и области: статистика на 6 мая

 За минувшие сутки в Житомирской области лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию у 7 пациентов. Новые случаи заболевания обнаружили среди жителей Коростышева, Романова, Житомира, Малина и Любарского района. В Романове зафиксировали первый случай этого заболевания.

По информации обгосадминистрации, сейчас в Житомирской области уже 455 зарегистрированных диагнозов COVID-19.

Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 153 пациента, в Коростене - 97 и Бердичеве - 88.

Всего на Житомирщине выздоровели от коронавирусной инфекции уже 37 человек, 6 - за последние сутки.


 

Коронавирус в Украине


В течение 5 мая получено 487 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 6 мая подтверждено 13184 случая COVID-19.

Всего госпитализированы 3880 человек. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 169 человек.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек, из них 18 медиков. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 2097 пациентов уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

Тэги: сводка, коронавирус, Житомир, статистика
Комментариев: 1
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 13:22:43, Сегодня [Материал]
0

2264 исследований на 1,2 млн. человек это конечно мощно. В Украине на 1000 человек делают 3.2 теста. В соседней Белоруссии 22,37 теста на 1000 человек.
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