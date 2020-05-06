COVID-19 в Житомире и области: статистика на 6 мая

За минувшие сутки в Житомирской области лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию у 7 пациентов. Новые случаи заболевания обнаружили среди жителей Коростышева, Романова, Житомира, Малина и Любарского района. В Романове зафиксировали первый случай этого заболевания.
По информации обгосадминистрации, сейчас в Житомирской области уже 455 зарегистрированных диагнозов COVID-19.
Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 153 пациента, в Коростене - 97 и Бердичеве - 88.
Всего на Житомирщине выздоровели от коронавирусной инфекции уже 37 человек, 6 - за последние сутки.
Коронавирус в Украине
В течение 5 мая получено 487 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 6 мая подтверждено 13184 случая COVID-19.
Всего госпитализированы 3880 человек. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 169 человек.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек, из них 18 медиков. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 2097 пациентов уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.