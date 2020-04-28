В Житомирской области за сутки подтвердили три новых случая коронавируса. По состоянию на утро 28 апреля общее количество заражений в области составляет 354 человека.
"Постепенно идем на спад. По результатам лабораторного исследования 94 проб, уже второй раз количество больных COVID-19 выросло всего на три человека"
, - сообщил сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.
За сутки коронавирус подтвердили в Житомире у 41-летней женщины и 13-летнего подростка, а также в Бердичеве у 51-летней женщины.
Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 121 человек, в Коростене - 66, и в Бердичеве - 62.
Кроме того, за последние сутки выздоровели сразу шесть человек. Общее количество выздоровевших в Житомирской области - 16.
Коронавирус в Украине
В течение 27 апреля получено 401 сообщение о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 28 апреля подтверждено 9410 случаев COVID-19
.
Всего госпитализированы 2980 человек. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 121 человек.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 человек
, из них 132 мужчины и 107 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).
В общем 992 пациентов уже выздоровели
- повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.
«Постепенно идем на спад»: на Житомирщине второй день подряд фиксируют всего 3 новых случая COVID-19
Весь нормальный мир живет без бардакорынков с перекупоспекулянтами и живет нормально.