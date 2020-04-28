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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Апрель » 28 » 09:26:57

«Постепенно идем на спад»: на Житомирщине второй день подряд фиксируют всего 3 новых случая COVID-19

Сегодня, 09:49:57 1806 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Постепенно идем на спад»: на Житомирщине второй день подряд фиксируют всего 3 новых случая COVID-19

 В Житомирской области за сутки подтвердили три новых случая коронавируса. По состоянию на утро 28 апреля общее количество заражений в области составляет 354 человека.

"Постепенно идем на спад. По результатам лабораторного исследования 94 проб, уже второй раз количество больных COVID-19 выросло всего на три человека", - сообщил сообщил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

За сутки коронавирус подтвердили в Житомире у 41-летней женщины и 13-летнего подростка, а также в Бердичеве у 51-летней женщины.

Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 121 человек, в Коростене - 66, и в Бердичеве - 62.
 

Интерактивная карта распространения коронавируса


Кроме того, за последние сутки выздоровели сразу шесть человек. Общее количество выздоровевших в Житомирской области - 16.
 

Коронавирус в Украине


В течение 27 апреля получено 401 сообщение о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 28 апреля подтверждено 9410 случаев COVID-19.

Всего госпитализированы 2980 человек. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 121 человек.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 239 человек, из них 132 мужчины и 107 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%).

В общем 992 пациентов уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

Тэги: статистика, Житомирская область, коронавирус
Комментариев: 5
Antisvinomir1
1 Johnny (Antisvinomir1)   • 09:56:11, Сегодня [Материал]
0

Откроете свинорынки-получите многократное увеличение.
Весь нормальный мир живет без бардакорынков с перекупоспекулянтами и живет нормально.
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 09:58:44, Сегодня [Материал]
0

ага. верю :)
Mykhailo
3 Михаил (Mykhailo)   • 11:39:37, Сегодня [Материал]
-1

Пишут, в самых грязных трущобах Мумбаи количество заражённых небольшое. Хоть какая-то надежда))
melan
4 melan (melan)   • 11:44:22, Сегодня [Материал]
+2

в трущобах хорошо работает естественный отбор, посему там все с хорошим иммунитетом.
Mykhailo
5 Михаил (Mykhailo)   • 14:03:12, Сегодня [Материал]
0

Ну и, наверное, жителей никто особо не считает.
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