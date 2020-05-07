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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Май » 7 » 10:32:20

За сутки в Житомирской области диагностировали 23 случая заболевания COVID-19

Сегодня, 10:32:34 1050 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За сутки в Житомирской области диагностировали 23 случая заболевания COVID-19

 За минувшие сутки в Житомирской области лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию у 23 пациентов. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

"За сутки поступило сообщение о подозрении - 59. Всего проведено исследований за сутки - 109, из них положительных - 28, в т.ч. 23 новых случая и 5 обследованы повторно", - информирует лабораторный центр.

Сейчас в области уже 478 зарегистрированных диагнозов COVID-19.

По состоянию на 7 мая в Житомирской области выздоровели от коронавируса 43 человека, умерло - 11.


 

Коронавирус в Украине


В течение 6 мая получено 507 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 7 мая подтвержден 13691 случай COVID-19.

Всего госпитализированы 4193 человека. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 178 человек.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек, из них 19 медиков. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 2396 пациентов уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.

Тэги: коронавирус, Житомирская область, статистика
Комментариев: 3
Incola
1 Александр (Incola)   • 11:35:59, Сегодня [Материал]
0

Что с областной больницей???
Живу_на_Восточной
2 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 11:48:48, Сегодня [Материал]
+3

Инфографика заболеваний с Comic Sans — это, конечно, вершина дизанерской мысли
andriiua
3 andrii (andriiua)   • 12:24:51, Сегодня [Материал]
+1

такое чувство, что их лихорадило)
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