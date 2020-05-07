За сутки в Житомирской области диагностировали 23 случая заболевания COVID-19

За минувшие сутки в Житомирской области лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию у 23 пациентов. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.
"За сутки поступило сообщение о подозрении - 59. Всего проведено исследований за сутки - 109, из них положительных - 28, в т.ч. 23 новых случая и 5 обследованы повторно"
, - информирует лабораторный центр.
Сейчас в области уже 478 зарегистрированных диагнозов COVID-19.
По состоянию на 7 мая в Житомирской области выздоровели от коронавируса 43 человека, умерло - 11.
Коронавирус в Украине
В течение 6 мая получено 507 сообщений о новых подтвержденных случаях коронавируса. Всего в Украине по состоянию на утро 7 мая подтвержден 13691 случай COVID-19.
Всего госпитализированы 4193 человека. На аппарате искусственной вентиляции легких находится 178 человек.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек, из них 19 медиков. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 2396 пациентов уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в организме.