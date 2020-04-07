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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 7 » 09:30:22

Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в Житомирской области

Сегодня, 09:39:22 2868 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в Житомирской области

 В Житомирской области зафиксировали 3 новых случая COVID-19. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook председатель ОГА Виталий Бунечко.

«Вечером понедельника вынужден сообщить о новых случаях инфицирования COVID-19. Подтверждено лабораторным путем положительные результаты в Малине и Бердичеве», - говорится в сообщении.

В Малинском районе новые случаи заболевания зафиксированы у матери и дочери, которые контактировали с больным коронавирусом мужчиной.

В Бердичеве болезнь обнаружили у медицинского работника, имевшей контакт с мужчиной, который приехал из-за границы. Мужчина сейчас находится на самоизоляции. Безотлагательно начато определение количества человек, контактировавших с медработником.

Сейчас на Житомирщине 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, 2 из них летальные.

В Житомире по состоянию на утро 7 апреля новых подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 нет. Об этом сообщил городской голова Сергей Сухомлин.


Ситуация в Украине


За минувшие сутки Минздрав подтвердил 143 новых случаев. По состоянию на 9:30 в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 28 пациентов выздоровели.

Всего зафиксировано 45 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из них 26 женщин и 19 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 85%.
 
  • Винницкая обл. - 77 случаев;
  • Волынская обл. - 34 случая (2 летальных);
  • Днепропетровская обл. - 15 случаев;
  • Донецкая обл. - 10 случаев (1 летальный)
  • Житомирская обл. - 11 случаев (2 летальных);
  • Закарпатская обл. - 38 случаев (2 летальных);
  • Запорожская обл. - 41 случай;
  • Ивано-Франковская область - 160 случаев (9 летальных);
  • г. Киев - 253 случая (4 летальных);
  • Киевская обл. - 97 случаев (5 летальных);
  • Кировоградская обл. - 53 случая (1 летальный);
  • Львовская обл. - 29 случаев;
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Одесская обл. - 30 случаев;
  • Полтавская обл. - 12 случаев;
  • Ровенская обл. - 40 случаев (5 летальных);
  • Сумская обл. - 51 случай (2 летальных);
  • Тернопольская обл. - 168 случаев (3 летальных);
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 13 случаев (1 летальный);
  • Хмельницкая обл. - 10 случаев;
  • Черкасская обл. - 62 случая (1 летальный);
  • Черновицкая обл. - 247 случаев (6 летальных);
  • Черниговская обл. - 7 случаев (1 летальный).

Тэги: Житомирская область, коронавирус, статистика
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