Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в Житомирской области

В Житомирской области зафиксировали 3 новых случая COVID-19. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook председатель ОГА Виталий Бунечко.
«Вечером понедельника вынужден сообщить о новых случаях инфицирования COVID-19. Подтверждено лабораторным путем положительные результаты в Малине и Бердичеве»
, - говорится в сообщении
.
В Малинском районе новые случаи заболевания зафиксированы у матери и дочери, которые контактировали с больным коронавирусом мужчиной.
В Бердичеве болезнь обнаружили у медицинского работника, имевшей контакт с мужчиной, который приехал из-за границы. Мужчина сейчас находится на самоизоляции. Безотлагательно начато определение количества человек, контактировавших с медработником.
Сейчас на Житомирщине 14 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, 2 из них летальные.
В Житомире по состоянию на утро 7 апреля новых подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 нет. Об этом сообщил городской голова Сергей Сухомлин
.
Ситуация в Украине
За минувшие сутки Минздрав подтвердил 143 новых случаев
. По состоянию на 9:30 в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
, из них 28 пациентов выздоровели.
Всего зафиксировано 45 летальных случаев от COVID-19
в Украине, из них 26 женщин и 19 мужчин. Среди умерших доля людей в возрасте от 50 лет составляет 85%.
- Винницкая обл. - 77 случаев;
- Волынская обл. - 34 случая (2 летальных);
- Днепропетровская обл. - 15 случаев;
- Донецкая обл. - 10 случаев (1 летальный)
- Житомирская обл. - 11 случаев (2 летальных);
- Закарпатская обл. - 38 случаев (2 летальных);
- Запорожская обл. - 41 случай;
- Ивано-Франковская область - 160 случаев (9 летальных);
- г. Киев - 253 случая (4 летальных);
- Киевская обл. - 97 случаев (5 летальных);
- Кировоградская обл. - 53 случая (1 летальный);
- Львовская обл. - 29 случаев;
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 30 случаев;
- Полтавская обл. - 12 случаев;
- Ровенская обл. - 40 случаев (5 летальных);
- Сумская обл. - 51 случай (2 летальных);
- Тернопольская обл. - 168 случаев (3 летальных);
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 13 случаев (1 летальный);
- Хмельницкая обл. - 10 случаев;
- Черкасская обл. - 62 случая (1 летальный);
- Черновицкая обл. - 247 случаев (6 летальных);
- Черниговская обл. - 7 случаев (1 летальный).