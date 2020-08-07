В Украине новый антирекорд заболеваемости COVID-19: почти 1500 случаев

За сутки 6 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1453 человек, 33 больных умерли - это новый антирекорд с начала пандемии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
Больше всего случаев за последние сутки зафиксировано в Киеве - 186, в Одесской области - 156, во Львовской области - 152, в Харьковской области - 146, в Ивано-Франковской области - 131, в Ровенской - 100 случаев.
Летальных случаев больше всего во Львовской области - 11. На Закарпатье погибли 4 человека, у которых обнаружили коронавирус, в Одесской области - 3.
Всего с начала марта в Украине было выявлено 78 261 больного на коронавирус SARS CoV 2, из них 1852 умерли, а 43 055 уже выздоровели. Сейчас болезнь пытаются преодолеть 33 354 человека.
Ситуация на Житомирщине
За минувшие сутки в Житомирской области выявлено 28 новых случаев заболевания COVID-19, что подтверждено лабораторными исследованиями.
Всего в области коронавирусной инфекцией заболели 2064 человек, из которых 1518 - выздоровели, и 40 - умерли.
Больше всего случаев инфицирования COVID-19: Житомир - 733, Житомирский район - 237,
Коростенский район - 181, Любарский район - 144, Бердичевский - 177.
То что вы описали конечно имеет место, но проблема кроется в кол-ве тестов: когда нужно, их повышают, когда не нужно - снижают их кол-во. Обычная манипуляция общественным мнением для достижения тех или иных целей.