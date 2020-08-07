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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 7 » 10:17:54

В Украине новый антирекорд заболеваемости COVID-19: почти 1500 случаев

Сегодня, 10:39:54 793 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Украине новый антирекорд заболеваемости COVID-19: почти 1500 случаев

 За сутки 6 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1453 человек, 33 больных умерли - это новый антирекорд с начала пандемии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Больше всего случаев за последние сутки зафиксировано в Киеве - 186, в Одесской области - 156, во Львовской области - 152, в Харьковской области - 146, в Ивано-Франковской области - 131, в Ровенской - 100 случаев.

Летальных случаев больше всего во Львовской области - 11. На Закарпатье погибли 4 человека, у которых обнаружили коронавирус, в Одесской области - 3.

Всего с начала марта в Украине было выявлено 78 261 больного на коронавирус SARS CoV 2, из них 1852 умерли, а 43 055 уже выздоровели. Сейчас болезнь пытаются преодолеть 33 354 человека.


 

Ситуация на Житомирщине


За минувшие сутки в Житомирской области выявлено 28 новых случаев заболевания COVID-19, что подтверждено лабораторными исследованиями.

Всего в области коронавирусной инфекцией заболели 2064 человек, из которых 1518 - выздоровели, и 40 - умерли.

Больше всего случаев инфицирования COVID-19: Житомир - 733, Житомирский район - 237,
Коростенский район - 181, Любарский район - 144, Бердичевский - 177.


Тэги: коронавирус, Житомирская область, украина, статистика
Комментариев: 7
Marine
1 Руслана (Marine)   • 11:38:32, Сегодня [Материал]
+2

В общественном транспорте все без масок. Маршрутки ездят переполненные. Никаких проверок не делается. В Глобале людей тьма и только 10% в масках.
FIFA
2 Андрей (FIFA)   • 13:06:40, Сегодня [Материал]
+3

так ще й на ці 10% дивляться як на дурнів
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 13:18:23, Сегодня [Материал]
-3

А то что больше тестов делать начали вас не смущает?)
То что вы описали конечно имеет место, но проблема кроется в кол-ве тестов: когда нужно, их повышают, когда не нужно - снижают их кол-во. Обычная манипуляция общественным мнением для достижения тех или иных целей.
melan
6 melan (melan)   • 13:53:40, Сегодня [Материал]
0

каких целей????
European_Man
7 Viacheslav (European_Man)   • 14:09:17, Сегодня [Материал]
0

В тому і справа, що більше тестів робить не стали. Вони і той тест, що був не витримують, що ви таке кажете. Хіба що на папері.
SlavaNibiru
4 Святослав (SlavaNibiru)   • 13:22:30, Сегодня [Материал]
+1

А тим часом біомаса продовжує не одягати маски у громадському транспорті та навіть у поліклініках. Ще й дискусії починає на тему "каронавірус ето лохотрон, которий спєциально прідумалі"
melan
5 melan (melan)   • 13:52:53, Сегодня [Материал]
0

на кондитерке есть случаи заболевания, никакого карантина, продолжают работать, главное бабло косить.
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