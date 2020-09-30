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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Сентябрь » 30 » 09:48:45

Новый рекорд: в Украине за сутки COVID-19 заболели более 4000 человек, а вылечились – 2110

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Новый рекорд: в Украине за сутки COVID-19 заболели более 4000 человек, а вылечились – 2110

 В Украине за последние сутки, 29 сентября, обнаружили 4 027 больных COVID-19 – это новый рекорд с начала пандемии. Об этом сообщает Минстерство здравоохранения Украины.

"Мы перешагнули отметку в четыре тысячи. За сутки заболело 4 027 человек. Из них 276 детей и 171 медицинский работник. Выздоровели 2110 пациентов, это приятный рекорд, более двух тысяч у нас еще не было", – отметил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Общее количество случаев инфицирования коронавируса за все время пандемии достигло 208 959. Сейчас болеют более 112 000 человек.
 

Динамика заболеваемости с 1 сентября




 

Ситуация на Житомирщине


В Житомирской области за сутки выявлено 97 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в области с начала эпидемии коронавирусной инфекцией заболели 5 923 человека.

По состоянию на 30 сентября переболели и выздоровели от коронавирусной болезни 3 374 пациентов. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 109 человек.

В Житомирской области в учреждениях здравоохранения первой волны занято больными COVID-19 – 312 коек, что составляет 29,4% от общего количества.

Тэги: статистика, коронавирус, Житомирская область, украина
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