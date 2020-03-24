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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Март » 24 » 10:04:17

За сутки в Украине обнаружили 11 новых случаев коронавируса

Сегодня, 10:19:17 1248 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За сутки в Украине обнаружили 11 новых случаев коронавируса

 В Украине за сутки зафиксировано 11 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. 10 случаев выявлено в Киевской области, еще один - на Тернопольщине.

По данным Центра общественного здоровья (ЦГЗ), по состоянию на 10:00 24 марта в Украине 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
 

В настоящее время коронавирус обнаружен:

 
  • Днепропетровская область - 2 случая;
  • Донецкая область - 1 случай;
  • Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;
  • Ивано-Франковская область - 5 случаев (1 летальный)
  • г. Киев - 29 случаев;
  • Киевская область - 15 случаев, из них 10 за последние сутки;
  • Львовская область - 2 случая;
  • Тернопольская область - 2 случая, из которых 1 за последние сутки;
  • Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный)
  • Черкасская область - 1 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 года в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.

Тэги: коронавирус, статистика, украина
Комментариев: 3
Stiven30
1 Дмитрий (Stiven30)   • 10:32:36, Сегодня [Материал]
+1

Та там и без него хватает тех кто его привез в страну, одних только заробитчан сколько приехало и я думаю что на границе вряд ли кто проверял их болеют или нет так что не порите чепухи.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 11:46:36, Сегодня [Материал]
+2

а сколько тестов сделали?
Fenugreek
3 Andrey (Fenugreek)   • 14:35:30, Сегодня [Материал]
0

Говорят, что приезжих из за границы не проверяют. Только мёрзли температуру . Но есть такое понятие - инкубационный пересуд. Тесть мера- карантин. Ноахвсем все пох... я имею ввиду властям. И это только начало.
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