Коронавирус в Украине установил новый рекорд: более 8000 больных за сутки

В Украине за минувшие сутки, 29 октября, коронавирусное заболевания подтвердили у 8 312 человек - это новый рекорд с начала эпидемии. Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны по распространению коронавируса.
За все время эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили 378 729 случаев инфицирования. Из них 155 026 человек выздоровели, а 7 041 - умерли от осложнений. Продолжают лечиться более 216 000 человек.
Ситуация на Житомирщине
В Житомирской области за минувшие сутки подтверждено 348 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.
Всего в области подтверждено 13 866 случаев коронавируса, 7 257 человек выздоровели. От осложнений, вызванных вирусом, в Житомирской умерли 259 человек (10 за минувшие сутки).
В Житомирской области в больницах первой волны больными коронавирусом и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 95,6% коек.
Надеюсь хоть мозгов у местной власти хватит не останавливать транспорт и не прикрывать всех, а то будет - комуналку в отопительный период плати, налоги плати и не работай и загоняйся в долги.
вот не понимаю логики. Киев закрывать нельзя - там априори оранжевая зона не зависимо от количества заболевших. В Житомир же с районов в больнице по свозили людей - вот вам и количество больных и красная зона ( хотя где-то тут в прошлых статьях писали что половина людей в больницах еще ждут результаты тестов, а их уже защитали в статистику)