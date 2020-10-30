Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 30.10.2020    15:19:11
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Октябрь » 30 » 09:58:32

Коронавирус в Украине установил новый рекорд: более 8000 больных за сутки

Сегодня, 10:22:32 804 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Коронавирус в Украине установил новый рекорд: более 8000 больных за сутки

 В Украине за минувшие сутки, 29 октября, коронавирусное заболевания подтвердили у 8 312 человек - это новый рекорд с начала эпидемии. Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны по распространению коронавируса.

За все время эпидемии в Украине COVID-19 обнаружили 378 729 случаев инфицирования. Из них 155 026 человек выздоровели, а 7 041 - умерли от осложнений. Продолжают лечиться более 216 000 человек.


Ситуация на Житомирщине


В Житомирской области за минувшие сутки подтверждено 348 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

Всего в области подтверждено 13 866 случаев коронавируса, 7 257 человек выздоровели. От осложнений, вызванных вирусом, в Житомирской умерли 259 человек (10 за минувшие сутки).

В Житомирской области в больницах первой волны больными коронавирусом и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 95,6% коек.

Тэги: статистика, украина, Житомирщина, коронавирус
Комментариев: 5
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 10:49:36, Сегодня [Материал]

И толпы непуганных идиотов на улицах без масок.
RaID
2 Сергій (RaID)   • 11:09:15, Сегодня [Материал]

Враховуючи що контактних ніхто вже не тестує як було колись, ніхто не слідкує за самоізоляцією, ніхто не тестує тих у кого явні симптоми ковіду, але поки не потрібна госпіталізація, то у нас вже не 8 тищ, а всі 18 вже мабуть.
SlavaNibiru
3 Святослав (SlavaNibiru)   • 11:26:15, Сегодня [Материал]

З понеділка Житомир у червоній зоні. Якщо норот не здатен навчитися дисципліні самостійно, його навчать.
Savikzt
5 Богдан (Savikzt)   • 11:42:38, Сегодня [Материал]

Раб должен слушатся хозяев. Идиотизм, деньги на полицию и сьемки сериалов снимают с медицины и это в период обострения болезней.
Надеюсь хоть мозгов у местной власти хватит не останавливать транспорт и не прикрывать всех, а то будет - комуналку в отопительный период плати, налоги плати и не работай и загоняйся в долги.
вот не понимаю логики. Киев закрывать нельзя - там априори оранжевая зона не зависимо от количества заболевших. В Житомир же с районов в больнице по свозили людей - вот вам и количество больных и красная зона ( хотя где-то тут в прошлых статьях писали что половина людей в больницах еще ждут результаты тестов, а их уже защитали в статистику)
lg2013
4 lg (lg2013)   • 11:38:46, Сегодня [Материал]

Скільки "ворон" насміхалося: фейк, звичайний грип. Ще й зараз є скільки безмозглих "героїв" без масок.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus