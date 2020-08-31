На Житомирщине зафиксировали еще 4 летальных исхода от коронавируса: всем было за 60

В течение выходных на Житомирщине зарегистрировано еще 4 летальных исхода от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.
Так, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 62-летняя жительница Лугинского района, 68-летний житель г. Житомира, 61-летняя жительница и 61-летний житель Коростенского района.
"Пациенты имели сопутствующие патологии, которые усложнили течение болезни. Врачи прилагали все усилия, чтобы помочь пациентам и, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Руководство области выражает искренние соболезнования родным и близким", - информирует ОГА.
Сейчас на Житомирщине зарегистрировано 65 летальных выпадов от COVID-19 в:
- Андрушевском районе - 1;
- Барановском районе - 1;
- Бердичевском районе - 6;
- Житомирском районе - 8;
- Коростенском районе - 4;
- Коростышевском районе - 1;
- Лугинском районе - 2;
- Любарском районе - 2;
- Малинском районе - 1;
- Новоград-Волынском районе - 1;
- Олевском районе - 1;
- Попельнянском районе - 1;
- Радомышльском районе - 1;
- Романовском районе - 2;
- Ружинском районе - 1;
- Пулинском районе - 2;
- Черняховском районе - 5;
- Чудновском районе - 2;
- г. Житомире - 23.
По состоянию на 31 августа в области 3 304 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели всего - 1854 человека.
Как сообщал "Журнал Житомира
", с 31 августа в Украине действует новое эпидемическое зонирование
.