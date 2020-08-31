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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 31 » 10:45:35

На Житомирщине зафиксировали еще 4 летальных исхода от коронавируса: всем было за 60

Сегодня, 10:58:35 633 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине зафиксировали еще 4 летальных исхода от коронавируса: всем было за 60

 В течение выходных на Житомирщине зарегистрировано еще 4 летальных исхода от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Житомирский областной лабораторный центр.

Так, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 62-летняя жительница Лугинского района, 68-летний житель г. Житомира, 61-летняя жительница и 61-летний житель Коростенского района.
 

"Пациенты имели сопутствующие патологии, которые усложнили течение болезни. Врачи прилагали все усилия, чтобы помочь пациентам и, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Руководство области выражает искренние соболезнования родным и близким", - информирует ОГА.




Сейчас на Житомирщине зарегистрировано 65 летальных выпадов от COVID-19 в:
 
  • Андрушевском районе - 1;
  • Барановском районе - 1;
  • Бердичевском районе - 6;
  • Житомирском районе - 8;
  • Коростенском районе - 4;
  • Коростышевском районе - 1;
  • Лугинском районе - 2;
  • Любарском районе - 2;
  • Малинском районе - 1;
  • Новоград-Волынском районе - 1;
  • Олевском районе - 1;
  • Попельнянском районе - 1;
  • Радомышльском районе - 1;
  • Романовском районе - 2;
  • Ружинском районе - 1;
  • Пулинском районе - 2;
  • Черняховском районе - 5;
  • Чудновском районе - 2;
  • г. Житомире - 23.

По состоянию на 31 августа в области 3 304 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Выздоровели всего - 1854 человека.

Как сообщал "Журнал Житомира", с 31 августа в Украине действует новое эпидемическое зонирование.
Тэги: Смерть, коронавирус, статистика, Житомирщина
Комментариев: 2
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 13:50:04, Сегодня [Материал]
-2

Пускай медецина опубликует сколько людей померло от рака,туберкулеза. спида. диабета и т.д. вот это будет ужас. Вирус, как говорят, он и в Африке вирус....нашли чем удевить.... и причем каждый день . чтобы не забывали. вдруг понадобится.
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:02:55, Сегодня [Материал]
-2

Почему то ни один врач не помер. Но столько их переболело
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