В Житомирской области за 10 дней значительно уменьшилось количество активных больных COVID-19

В Житомирской области в течение 10 дней количество активных больных коронавирусом сократилось на 1665 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Житомирским областным центром общественного здоровья.
Так, 24 ноября количество активных больных составило 11034
, тогда как по состоянию на сегодня, 3 декабря, зафиксировано 9369 больных
. Больше всего больных в Житомире - 3276 человек.
В Житомирской области и далее наблюдается положительная тенденция: за минувшие сутки подтверждено 397 новых случаев заболевания коронавирусом, тогда как выздоровели 620 человек.
К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом, 2 декабря умерли 11 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 521 жителя Житомирской области.
В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 40,1% коек.
Статистика на 3 декабря