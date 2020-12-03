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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Декабрь » 3 » 09:50:55

В Житомирской области за 10 дней значительно уменьшилось количество активных больных COVID-19

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В Житомирской области за 10 дней значительно уменьшилось количество активных больных COVID-19

 В Житомирской области в течение 10 дней количество активных больных коронавирусом сократилось на 1665 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Житомирским областным центром общественного здоровья.

Так, 24 ноября количество активных больных составило 11034, тогда как по состоянию на сегодня, 3 декабря, зафиксировано 9369 больных. Больше всего больных в Житомире - 3276 человек.

В Житомирской области и далее наблюдается положительная тенденция: за минувшие сутки подтверждено 397 новых случаев заболевания коронавирусом, тогда как выздоровели 620 человек.

К сожалению, от осложнений, вызванных вирусом, 2 декабря умерли 11 человек. С начала пандемии коронавирус унес жизни 521 жителя Житомирской области.

В больницах первой волны больными COVID-19 и пациентами с подозрением на инфицирование заняты 40,1% коек.
 

Статистика на 3 декабря


 
Тэги: статистика, коронавирус, Житомирщина
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